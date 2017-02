:: ::

«Da la sensación de un cisma»: El panel de EWTN analiza el «desastre» actual en la Iglesia INFOCATÓLICA

CAMINEO.INFO.- «Este voto de confianzaviene en un momento serio, un tiempo de tensión en el Vaticano acompañado de las principales preocupaciones que se están planteando sobre la dirección de la enseñanza papal y la reforma de la curia», dijo Arroyo. «Nunca he visto algo así como un juramento de confianza, quiero decir, el Parlamento lo ha hecho en Inglaterra, pero». «Es muy extraño cuando observas que se da un voto de plena confianza en un Papa», dijo Royal. «En toda la historia de la Iglesia no creo que esto haya ocurrido nunca antes … Sin embargo, si consideraron que era necesario hacerlo, debe ser porque han visto alguna amenaza externa. Y no se trata sólo del Cardenal Burke … De hecho, se bromea respecto a que cuando alguien en un sistema parlamentario, recibe un voto de plena confianza es porque está a punto de ser despedido de su cargo». «La situación se ha enrarecido» a raíz de la «publicación muy publicitada de un libro que pretende ser una respuesta oficial a las preguntas que rodean a Amoris Laetitia», explicó Arroyo. El cardenal Francesco Coccopalmerio, presidente del Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos, «no se presentó en su propia conferencia de prensa» y luego se dijo a los asistentes que el libro no es una respuesta oficial a las preguntas sobre el dubia. En este folleto, Coccopalmerio afirma que los católicos que viven en uniones adúlteras «pueden recibir» la Sagrada Comunión. ¿ Son las buenas intenciones suficientes para recibir la Santa Comunión? «Padre Murray, ¿Qué opina de esto? ¿Son las buenas intenciones suficientes para recibir la Santa Comunión en la Iglesia Católica?» preguntó Arroyo. «Esto es realmente un desastre, lo diré sin rodeos», respondió Murray. «Es una contradicción directa de lo que la Iglesia siempre ha enseñado, de lo que Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, enseñó en Familiaris Consortio y en documentos posteriores». La idea de que las personas que viven en una unión adúltera pueden recibir la comunión implica dejar de lado el mensaje del Evangelio». La enseñanza católica es clara y sencilla, explicó el abogado canónigo: «La Sagrada Comunión es el Pan de Vida que se da a los que se acercan al altar en la disposición apropiada, lo que significa que si estás cometiendo un pecado mortal, tu debes ir a confesarte antes. Pero si planeas cometer un pecado mortal en los próximos días, entonces no puedes ir a confesión porque no estás arrepentido ni tienes propósito de enmienda … hay un montón de lemas, muchos eufemismos. La Santa Comunión no debe ser recibida por personas que contradicen objetivamente la verdad de Cristo». Necesidad de un pronunciamiento oficial y autorizado del Papa «La única manera de que esta situación se pueda resolver es que el Santo Padre mismo de un paso adelante. Después la de Humanae Vitae, cuando Pablo VI tomó una posición muy impopular sobre la anticoncepción afirmando la enseñanza [de la Iglesia], hubo mucha controversia por todas partes, pero no había duda de lo que había dicho. El panelista explicó que en este punto, sólo el Papa Francisco puede aclarar la confusión, pero que dadas las circunstancias eso no parece probable en un futuro cercano. Murray dijo que la «caridad pastoral» requiere que el Papa intervenga y afirme la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio y los sacramentos. «No se te permite cometer adulterio», dijo Murray. «Este es el sexto mandamiento. Una cosa que realmente me enreda en toda esta discusión es la resistencia a describir las cosas tal como son. El adulterio significa adulterio …» irregular «tiene todo tipo de significados». «Estamos hablando aquí de la verdad del Evangelio. El Señor reafirmó muy claramente» … «el hombre que divorcia a su esposa y se casa con otra comete adulterio». Debemos tener la franqueza de aceptar el Evangelio, eso es lo que el Papa ha pedido, y estoy de acuerdo con Bob - el único que puede resolver este debate es el Papa Francisco y hago un llamamiento a él de un pastor en las trincheras. La caridad pastoral requiere que él resuelva todas estas dudas confusas porque no es bueno para nadie ver a un cardenal criticando a otro y luego los sacerdotes como yo tienen que salir en la televisión y decirle a la gente “no, las cosas no cambian aunque un cardenal dice que si cambian”. Esto es confuso». Métodos intelectualmente deshonestos Royal explicó lo intelectualmente deshonesto que es para los promotores del adulterio acusar a quienes defienden la enseñanza católica de ser «fariseos». «Porque, es Jesús quien estableció esa norma contra el divorcio y el nuevo matrimonio», dijo. «Esta fue una norma que chocó a los fariseos de aquel tiempo, algo que siempre ha sido enseñado por la iglesia, ahora tenemos un conflicto no sólo entre los cardenales existentes, sino que se hace parecer que las personas que permanecen fieles a la enseñanza son de alguna manera ellos mismos los fariseos - los que Jesús estaba contradiciendo con esta misma enseñanza que están tratando de defender». «Hay algo muy extraño aquí», advirtió Royal, «y tendría que decir que esto sólo puede empeorar con el paso del tiempo, ya que las personas toman un lado u otro en algo que tiene que determinarse al más alto nivel de la Iglesia». Esto «da la sensación de un cisma», comentó Arroyo. «No es un cisma, sino que da la sensación de uno». En caso de cisma, ¿Cuál es el lado correcto? Arroyo dijo que una pregunta «bastante común» ahora es «si hay cisma, ¿está la Iglesia automáticamente en el lado del Papa?, ¿cómo discernir qué lado es correcto?» «Esta es una pregunta muy difícil, porque nunca hemos tenido una circunstancia con un Papa que obstinadamente enseñe algo que parece estar en contradicción con la antigua Tradición permanente de la Iglesia Católica», dijo Royal. «Creo que nos encontraremos tratando de solucionar esto durante un proceso muy doloroso. Podría durar décadas. Cosas como estas han sucedido en el pasado … No creo que haya ningún mecanismo automático aquí, o principio automático que se pueda aplicar». Murray dijo que su «oración y esperanza» es que el Papa Francisco «retroceda» y reconozca que «es un error ir por este camino» de tratar de cambiar una doctrina inalterable de la Iglesia.







