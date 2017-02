:: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo





El Cardenal Nichols consagra a Inglaterra y Gales al Inmaculado Corazón de María INFOCATÓLICA

«A ti ya tu Inmaculado Corazón, en este año centenario de las apariciones de Fátima nos re-consagramos en unión no solo con la Iglesia, el Cuerpo Místico de tu Hijo, sino también con el mundo entero». CAMINEO.INFO.- En una Catedral de Westminster llena a su máxima capacidad de 3.000 personas y con grandes multitudes ubicadas en la plaza, el Cardenal Nichols dirigió la oración de consagración, que incluyó la frase: El Cardenal renovaba una consagración hecha por su predecesor como Arzobispo de Westminster, el cardenal Bernard Griffin, en 1948. Católicos ofrecen devoción a Nuestra Señora de Fátima En mayo de 1917, la Virgen María apareció a tres niños pastores en Fátima, Portugal. Les habló de un trastorno venidero en el mundo, ligado especialmente a Rusia, que causaría terrible sufrimiento. También recordó a los niños el peligro del infierno, y les pidió que rezaran el rosario y que hicieran penitencia por la conversión de los pecadores. Ella explicó que sería un gran evento el 13 de octubre. Ese día, una gran multitud se reunió, y el «Milagro del Sol» tuvo lugar, en el que muchos espectadores afirmaron ver al sol «bailar». Por ser una revelación privada los católicos no están obligados a creer en las revelaciones de Fátima, pero la Iglesia los ha declarado oficialmente «dignos de crédito», y Nuestra Señora de Fátima ocupa ya un lugar central en la devoción mariana. Palabras del Cardenal En su homilía, el cardenal Nichols dijo que las apariciones presentaban un «desafío considerable», y que los católicos deben preguntarse: «¿Cuán bien expresamos nuestro discipulado de Cristo todos los días? ¿Cómo avanzamos en esas dos maneras de dar tiempo al Señor y a los demás: en esas áreas de oración y sacrificio?» El Cardenal recomendó el rezo del rosario como una oración para ayudar a uno a decir «sí» a Dios, que fue, dijo, la esencia de la devoción al Inmaculado Corazón de María. La imagen de al virgen recorrerá 20 catedrales de Inglaterra y Gales, terminando en la Diócesis de Wrexham en octubre.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: