Cientos de cristianos huyen de El-Arish tras ataques de fundamentalistas

han huido de la ciudad de El-Arish en Egipto después de una serie de ataques de presuntos militantes islámicos. CAMINEO.INFO.- Cientos de cristianosen Egipto después de una serie de ataques de presuntos militantes islámicos. Un sacerdote dijo a Associated Press que él y unos 1.000 otros cristianos habían huido por temor a ser objetivo de ataque de militantes islámicos. El culpó a la falta de seguridad que provee el Estado, diciendo: «Sientes que toda esta situación nos obliga a dejar nuestras casas. Nos convertimos en refugiados». Anteriormente se informó que militantes islámicos habían asesinado a tiros a un cristiano copto, Kamel Youssef, delante de su esposa e hija. El hecho fue narrado por dos funcionarios que hablaban bajo condición de anonimato. Un sacerdote de la ciudad dijo que los militantes secuestraron y apuñalaron a su hija antes de arrojar su cuerpo cerca de una comisaría. No fue posible confirmar su historia de inmediato. Ningún grupo militante ha reclamado la autoría del ataque, pero esta semana un grupo afiliado al Estados Islámico, asentado en la Península del Sinaí, prometió en un video intensificar los ataques contra las amenazadas minorías cristianas. La serie de asesinatos que perpetrados por los fanáticos han extendido los temores entre la comunidad copta en El-Arish aunado al hecho de que las familias reciben amenazas en sus teléfonos móviles que los obligan a abandonar sus hogares. Ola de ataques Un día antes de los asesinatos de Youssef, los militantes asesinaron a un cristiano copto y quemaron a su hijo con vida, luego arrojaron sus cuerpos en una carretera en el Arish. Otros tres cristianos en el Sinaí fueron asesinados antes, ya sea en tiroteo o con militantes que asaltaron sus hogares y tiendas. La Iglesia Copta no ha hecho ningún comentario oficial sobre la avalancha de asesinatos. Los cristianos coptos, que representan el 10 por ciento de la población de Egipto, han sido cada vez más atacados desde el derrocamiento militar del presidente islámico electo Mohammed Morsi en 2013. Uno de los principales objetivos de los extremistas islámicos a lo largo de los años, es Abdel-Fattah El-Sissi, y su represión contra los islamistas desde la expulsión de Morsi. El sacerdote, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que un total de 30 cristianos -incluidos los soldados coptos- han muerto desde entonces, incluidos dos sacerdotes. Contexto del conflicto La región septentrional del Sinaí, fronteriza con la Franja de Gaza e Israel, ha sido un campo de batalla entre los militares y los militantes islámicos desde 2011, cuando la región se hundió en la ilegalidad durante el levantamiento de 18 días que llevó al derrocamiento del dictador Hosni Mubarak. Desde entonces, ha habido varias olas de desplazamiento de cristianos. La primera ocurrió en la ciudad de Rafah cuando la única iglesia, la Sagrada Familia, fue saqueada, incendiada y destruida en varios ataques de militantes islámicos. La iglesia está construida en el lugar donde los cristianos creen que la Sagrada Familia se detuvo para descansar después de cruzar a Egipto. A las olas subsecuentes siguieron las amenazas de los militantes en años pasados. Según el sacerdote, quedan menos de 1.000.







