www :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo 5 / 5 (7 Votos)





Rusia financiará la restauración del «Camino de la Estrella» en Belén INFOCATÓLICA

las obras de restauración urbana se centrarán en el «Camino de la Estrella», que se extiende a través de la ciudad vieja de Belén, y la red de calles adyacentes. El proyecto de renovación de las calles y edificios de la ciudad palestina – ha explicado a la agencia Sputnik Aydar Aganin, jefe de la oficina de representación de Rusia ante la Autoridad Nacional Palestina - se llevará a cabo en colaboración con el Ministerio palestino de finanzas y con las autoridades de la ciudad de Belén, encabezada por su alcalde Vera Baboun. Los trabajos de restauración darán comienzo en septiembre del 2017. CAMINEO.INFO.- En particular,, que se extiende a través de la ciudad vieja de Belén, y la red de calles adyacentes. El proyecto de renovación de las calles y edificios de la ciudad palestina – ha explicado a la agencia Sputnik Aydar Aganin, jefe de la oficina de representación de Rusia ante la Autoridad Nacional Palestina - se llevará a cabo en colaboración con el Ministerio palestino de finanzas y con las autoridades de la ciudad de Belén, encabezada por su alcalde Vera Baboun. El «Camino de la Estrella», de alrededor de un kilómetro de longitud, forma parte desde el año 2012 de la lista del patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO como «Ruta de los Peregrinos». Tiene su inicio en la rotonda de la sede de la Acción Católica y termina en el arco llamado Zarrarah, también conocido por los lugareños como la «Puerta de Damasco», una antigua entrada a la ciudad. Según la tradición, por el camino de la estrella también pasó la Sagrada Familia, a su llegada a la ciudad de Belén para el nacimiento de Jesús. En los últimos años, el camino de la estrella, un tiempo lleno de tiendas y de vida, ha sufrido la crisis y la decadencia que afecta a Belén, cuyo territorio es atravesado por el «muro de separación» establecido por las autoridades israelíes, y está rodeado de asentamientos israelíes. Mientras tanto, durante su reciente visita a Moscú -donde se ha reunido con el presidente ruso, Vladimir Putin-, el presidente palestino, Mahmud Abbas también ha sido recibido en el Monasterio de San Daniel por Kirill, el Patriarca de Moscú y de todas las Rusias. Durante el encuentro, que ha tenido lugar el 12 de mayo, el Patriarca Kirill ha reiterado al presidente Abbas que la preocupación por la protección de los lugares sagrados «está dentro del corazón de cada ortodoxo», y ha recordado que «a lo largo de la historia de su presencia en Tierra Santa, la Iglesia rusa siempre ha tratado de ayudar al pueblo palestino, incluso con la construcción de escuelas y centros médicos. Luego – ha añadido Kirill - hubo un tiempo en que la Iglesia no era capaz de llevar a cabo esta misión. Estamos orgullosos de que hoy en día Rusia esté continuando la misión humanitaria en los territorios palestinos»







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: