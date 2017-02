:: ::

Prohíben a capellán rezar con jugadores en liga española de fútbol ACI-PRENSA

Joan Francesc Ferrer, conocido como «Rubi», decidió recientemente prohibir la entrada al vestuario al capellán del equipo, el padre Fernando Fueyo, quien desde hacía más de dos décadas rezaba el Padrenuestro con los jugadores antes de salir al campo de juego. CAMINEO.INFO.- El entrenador del Sporting de Gijón,, conocido como «Rubi», decidió recientemente, el padre Fernando Fueyo, quien desde hacía más de dos décadasantes de salir al campo de juego. Esto sucedió el pasado domingo 5 de febrero, la primera vez en 20 años en la que el P. Fueyo no pudo rezar con el equipo que ese día se enfrentó al Alavés, encuentro que finalmente perdió por 4 goles a 2. Esta decisión del entrenador no ha gustado a la afición del equipo, quien ve en el sacerdote un símbolo del Sporting y su presencia en el campo una tradición. El P. Fueyo, de 80 años, capellán del equipo y párroco de una iglesia en Gijón, Asturias, (España) es una figura muy querida y respetada por los futbolistas y por aficionados, de hecho ha casado a varios de los jugadores del equipo y también bautizado a sus hijos. La tradición interrumpida era sencilla. El padre Fueyo entraba momentos antes del inicio del partido al vestuario, los jugadores que lo deseaban se cogían de los brazos, rezaban un Padrenuestro y concluían gritando «¡Ya!». El sacerdote no les decía nada más. El entrenador del Sporting de Gijón ha comparecido en rueda de prensa el viernes pasado y ha declarado que la decisión de no permitir la entrada del padre Fueyo al vestuario para rezar no es solo suya «sino general» ya que «la idea es aislar a los jugadores antes del partido». Rubi precisó que hablará con el sacerdote para explicar la decisión. Días atrás y en declaraciones al diario asturiano El Comercio, el presbítero dijo que «son días tensos, pero menos de lo que la gente cree. No le he dado demasiada importancia. Los curas estamos obligados a obedecer. Me extraña y lo acepto. Antes era la misa, con el equipo, y ahora era el padrenuestro». El capellán aseguró al mismo diario que con los jugadores no creyentes «siempre hubo respeto y cariño, incluso con los que no eran cristianos. Espero que no sirva para desunir al equipo». Anualmente todo el equipo, sin importar quién sea el entrenador, visita el Santuario de la Virgen de Covadonga y ofrece a la Virgen un balón y una camiseta. Recogida de firmas en protesta La asociación Enraizados ha abierto una recogida de firmas para pedir al presidente del Sporting de Gijón, Javier Fernández, que revoque la decisión del entrenador y permita al padre Fueyo continuar con la tradición de rezar el Padrenuestro con los jugadores del club antes de los encuentros. En la petición, Enraizados apunta que la oración antes de los partidos «no sólo no desconcentra a los jugadores, sino que puede ser una forma de centrarse y prepararse mentalmente para salir al campo a dar todo por su equipo».







