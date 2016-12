:: ::

Colocan símbolos satánicos junto a un belén en Florida INFOCATÓLICA

CAMINEO.INFO.- Una vez más, la provocación de los movimientos laicistas de los EE.UU. a los que les molestan las manifestaciones públicas de la fe cristiana. Y cuando se acerca la Navidad, qué mejor que colocar junto a un belén… símbolos satánicos. Como en otras muchas ocasiones, no es una reclamación de una secta satánica, sino una “rabieta” que defiende de forma peculiar la libertad religiosa… contra toda religión. Ha sucedido en Boca Ratón, ciudad al norte de Miami (Florida, EE.UU.). Allí, la organización Freedom From Religion se ha responsabilizado de la colocación de un pentáculo invertido, símbolo del satanismo y de la magia negra, junto a un belén que se exhibe en un parque público, según informa Efe. “Para testar los parámetros del debate público sobre visiones religiosas durante estas fiestas hemos puesto un pentagrama de madera de 300 libras y color rojo con la foto de Baphomet (insignia oficial de la Iglesia de Satán)”, señaló en su cuenta de Facebook el citado grupo. “Fuera el pesebre” Freedom from Religion pretende así poner en evidencia la “hipocresía cristiana y el prejuicio teísta en lugares públicos financiados por los contribuyentes” y abogar por la separación entre Iglesia y Estado. El diorama satánico de madera, situado en medio del parque Sanborn Square, muestra una cartel en el que se leen frases como “In Satan we trust” (“Confiamos en Satán”) y “Celebrate Winter Solstice” (“Celebra el solsticio de invierno”). El pentáculo invertido está situado entre un árbol de Navidad y un Nacimiento, lo que ha causado el enojo de muchos vecinos, según recogió el canal CBS12. (Ndr: Utilizamos “pentáculo” y no “pentagrama” porque este último término es polisémico, utilizándose más en español para referirse al trazado que sirve de soporte a la escritura musical). En su página de Facebook, la organización proclama: “Fuera el pesebre. Si tiene que haber símbolos religiosos, también los habrá ateos y seculares”. Dado que los espacios públicos son zonas de libre expresión, no se prevé que las autoridades retiren este símbolo del satanismo. Un profesor de instituto Reportes de WSVN Canal 7 indican que el profesor John Preston Smith, de Boca High School, fue el responsable de colocar allí el objeto como símbolo de “En Satanás confiamos, una nación bajo el anticristo”. Este profesor de instituto también contó que él no profesa el satanismo, pero planea restaurar la pieza tras su destrucción (ya que fue agredida el pasado 7 de diciembre, y quedó como se ve en la fotografía superior). El docente está trabajando con un grupo llamado Freedom From Religion Foundation y en un futuro le gustaría que todos los símbolos religiosos fueran abolidos. Tal como informa el medio Mundo Hispánico, el Departamento de Policía de Boca Raton está investigando el vandalismo cometido y la Freedom From Religion Foundation también ofrece una recompensa de 2.000 dólares a cualquier persona que tenga información sobre la agresión a su “monumento”. Debajo puede verse cómo ha quedado después de su “restauración”.







