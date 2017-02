:: :: ::

El cardenal Amigo condena los vientres de alquiler INFOCATÓLICA

«el hijo no puede ser un rehén de los caprichos de sus padres». CAMINEO.INFO.- En un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía, el cardenal Amigo aseguró que Esta nueva forma de compra y venta de seres humanos se está extendiendo por muchos países del mundo, como EE.UU., Holanda, Rusia, India o Reino Unido. El cardenal entra de esta manera en el debate abierto por PP y Ciudadanos, en el que se proponen que las parejas españolas no tengan que viajar al extranjero para poder tener un hijo a través de un vientre de alquiler.







