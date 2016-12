:: ::

Card. Martino: «Son lícitas las dubia sobre AL, y es justo que el Papa responda» INFOCATÓLICA

CAMINEO.INFO.- En una reciente entrevista del periódico «La fe cotidiana» el cardenal Renato Raffaele Martino ha respondido diversas preguntas, y entre ellas sobre la licitud de las dubias sobre la AL. A continuación nuestra traducción de la misma desde el italiano. Eminencia, en Italia aumentan los matrimonios civiles respecto de los religiosos, ¿Cuál es para usted la razón? Hay que decir que es una fea realidad. Creo que la causa es el gradual abandono de la fe por parte de la gente. Es duro afirmarlo, pero es lo que sucede. Hay que reconocer que en Europa nos estamos deslizando poco a poco a un regreso al paganismo; domina un clima secularizado que no favorece la búsqueda de lo sagrado. Algunos observadores han afirmado que el matrimonio civil es mejor que nada, respecto de la convivencia; ¿está de acuerdo? Las dos cosas, vistas desde el punto de vista de la fe, son equivalentes. Es decir, ya sea el matrimonio civil o la convivencia, son irregulares. El único matrimonio válido para un creyente es el sacramento contraído ante Dios, no existe ningún otro. Esto es, si razonamos como creyentes. Crecen los divorcios... También este dato debe leerse en continuidad de lo ya mencionado antes. La gente se siente libre de hacer lo que quiera. A menudo se casa demasiado rápido, el que se dedican los contrayentes no son bien instruidos sobre la importancia del paso que darán con el Sacramento del matrimonio. Probablemente debería haber una mayor y más profunda catequesis. Aborto. Recientemente el Papa con una carta apostólica ha conferido a todos los sacerdotes la facultad de absolver del pecado del aborto. ¿Cuál es su opinión? En primer lugar quisiera reiterar un firme No a cualquier práctica abortiva. El aborto siempre es inaceptable, incluso en el contexto de la política de contención de los nacimientos. No puede aceptarse, porque es un homicidio. En algunos sitios se ha dicho que al otorgar a los sacerdotes la facultad de absolver del pecado del aborto (es decir, no considerándolo más como pecado reservado a los obispos) puede crear la idea de un relajamiento... El riesgo de lanzar un mensaje existe. La gente, especialmente en este contexto tan secularizado puede entender lo que ud. señala, y basta ver las razones y las interpretaciones dadas por los medios de comunicación. Estoy seguro que no era y no es ésta la intención del Papa y de hecho, en el documento el aborto sigue siendo considerado un pecado muy grave. Pero el relajamiento es un peligro que no se debe descartar. Las dubia de los cuatro cardenales, ¿qué le parecen? No veo nada de malo. Es lícito en términos de doctrina, dirigir a Papa un parecer, y también es justo responder. ¿Se puede dar la comunión a los divorciados en nueva unión? No, la doctrina no ha cambiado y no cambia. El Sacramento del matrimonio es indisoluble. Sin duda aquel caso mencionado en Amoris Laetitia puede prestarse a interpretaciones dudosas, aunque entiendo la perspectiva pastoral seguida.







