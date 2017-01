:: ::

El portavoz de la Santa Sede desmiente que el Papa haya pedido la fusión de cristianismo e islam INFOCATÓLICA

La noticia falsa citaba al Papa Francisco diciendo en una audiencia en el Vaticano: «Jesucristo, Mahoma, Jehová, Alá estos nombres son empleados para describir una entidad que es la misma en todo el mundo. Durante siglos, se ha derramado sangre innecesariamente debido al deseo de segregar nuestras creencias». Otra cita atribuida falsamente al pontífice decía: «Podemos lograr cosas milagrosas en el mundo mediante la fusión de nuestras creencias y el momento para tal movimiento es ahora». CAMINEO.INFO.-estos nombres son empleados para describir una entidad que es la misma en todo el mundo. Durante siglos, se ha derramado sangre innecesariamente debido al deseo de segregar nuestras creencias». Otra cita atribuida falsamente al pontífice decía: «Podemos lograr cosas milagrosas en el mundoy el momento para tal movimiento es ahora». El portavoz del Vaticano, Greg Burke, dijo a The Associated Press que tales citas son «inventadas». Una búsqueda en internet reveló que las citas falsas y varias versiones de la misma noticia fueron compartidas por numerosos sitios web desde 2015, por lo menos.







