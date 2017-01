:: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo





El Vaticano invita al vicepresidente del antinatalista «Population Council» Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- El evento está organizado por la Pontificia Academia de Ciencias y la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. El profesor John Bongaarts, vicepresidente del «Population Council», aparece en el folleto del evento dando un conferencia titulada «Población: estado actual y perspectivas futuras». El Consejo de Población promueve descaradamente una reducción global de los nacimientos y una amplia distribución de anticonceptivos artificiales: «Aproximadamente el 40 por ciento de los 213 millones de embarazos ocurridos en 2012 fueron no deseados. Para cumplir con la meta de 2012 de la Cumbre de Londres sobre Planificación Familiar de disminuir la incidencia de embarazos no deseados o no planeados, así como esforzarnos por cumplir con la meta del FP2020 de aumentar el uso de anticonceptivos de planificación familiar moderna, debemos ser capaces de ofrecer servicios de planificación familiar de calidad». Esta cita es del libro Medición de la Calidad en Planificación Familiar: Presente Pasado y Futuro, que se puede descargar desde el sitio web del «Population Council» y presenta una colección de documentos a partir de 2015. Las raíces del instituto se remontan a antes de la Segunda Guerra Mundial y tienen un tinte bastante siniestro. El «Population Council» fue fundado en 1952 por John D. Rockefeller III en la ciudad de Nueva York. Los fundamentos filosóficos de las teorías del «Population Council» son las tesis obsoletas de Thomas Robert Malthus (1766-1834). El primer presidente del «Population Council» fue Frederick Osborn, un famoso eugenista. Osborn fue un miembro fundador de la «American Eugenics Society», de la que se convirtió en gerente general en 1931. Hoy en día, la misma organización se llama «Sociedad de Bio-demografía y Biología Social». En 1937, Osborn también instituyó el «Pioneer Fund» para promover el «estudio científico de la herencia y las diferencias humanas» con fuertes bases racistas y de «supremacía blanca», con Wickliffe Draper como su primer presidente. El «Pioneer Fund» tenía una gran admiración por las leyes y prácticas de la Alemania nazi. La ley nazi para segregar a los niños con enfermedades hereditarias y discapacidades («Reichsgesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses») promulgada en 1933 es lo que Osborn llamó «el experimento más emocionante que se haya intentado jamás». El «Pioneer Fund» distribuyó una película nazi llamada «Erbkrank» («Hereditarily Sick»), que fue realizada por la Oficina de Políticas Raciales del Partido Nazi en 1936. Después de 1945, el «Pioneer Fund» ocultó sus elementos racistas y cambió sus etiquetas. La «eugenesia«, la «raza» y la «supremacía» fueron reemplazadas por la «superpoblación» y la protección del medio ambiente». Los libros de Osborn, Nuestro planeta saqueado (1948), Los límites de la tierra (1953), y Nuestro planeta atestado (1962), allanaron el camino para Ehrlich, quien publicó La bomba de la población en 1968. Con la invitación de Ehrlich, Bongaarts, y Mathis Wakernagel, presidente del «Global Footprint Network», el Vaticano traerá tres ideólogos de superpoblación de alto rango que no le temen a ningún medio para limitar el crecimiento de la población a nivel internacional.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: