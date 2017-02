:: ::

Los cardenales del G9 hacen una declaración de apoyo al Papa ACI-PRENSA

al inicio de la reunión, «el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, coordinador del grupo, luego de haber retornado el saludo al Santo Padre, le agradeció a nombre de todos los miembros por sus palabras en el discurso de Navidad a la Curia Romana el pasado 22 de diciembre de 2016, reconociendo en él un aliento y una orientación para los trabajos del Consejo». CAMINEO.INFO.- Según informa la Oficina de Prensa de la Santa Sede,coordinador del grupo, luego de haber retornado el saludo al Santo Padre,el pasado 22 de diciembre de 2016, reconociendo en él un aliento y una orientación para los trabajos del Consejo». En ese extenso discurso, el Pontífice enumeró y explicó 12 criterios que guían la reforma que ha emprendido, como la sinodalidad, la gradualidad, la sobriedad, entre otros. La declaración de este lunes 13 de febrero señala también que «en relación a recientes sucesos, el Consejo de Cardenales expresa su pleno apoyo a la obra del Papa, asegurando al mismo tiempo su adhesión y sostenimiento plenos a su persona y su magisterio». Aunque la declaración no precisa a que hechos recientes se refiere, en los últimos días aparecieron en Roma algunos carteles en las calles críticos al Santo Padre, que en opinión del Vicario del Papa, Cardenal Agostino Vallini, no representan el sentir de los fieles de la Ciudad Eterna. En estos días los cardenales seguirán la tarea de la reforma de la Curia del Vaticano. En la reunión previa debatieron la misión de los laicos en la Iglesia, las tareas de los nuevos dicasterios y analizaron los emprendimientos de las Secretarías de Economía y Comunicaciones, respectivamente. El C9 está formado por los cardenales Oscar Rodríguez Maradiaga (Coordinador), Pietro Parolin (Secretario de Estado), Giuseppe Bertello, Francisco Javier Errázuriz Ossa, Sean Patrick O’Malley, Reinhard Marx, Laurent Monsengwo Pasinya, Oswald Gracias y George Pell.







