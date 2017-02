:: ::

Cardenal Müller: hay una sola fe y no puede interpretarse el Magisterio del Papa de forma contradictoria INFOCATÓLICA

no puede ser que la doctrina universalmente vinculante de la Iglesia, formulada por el Papa, reciba interpretaciones diferentes e incluso contradictorias en cada región. La base de la Iglesia es la unidad de la fe». Una fe ya fijada porque la Iglesia «no recibe una nueva revelación». CAMINEO.INFO.- El purpurado alemán ha recalcado que «universalmente vinculante de la Iglesia, formulada por el Papa, reciba interpretaciones diferentes e incluso contradictorias en cada región. La base de la Iglesia es la unidad de la fe». Una fe ya fijada porque la Iglesia «no recibe una nueva revelación». El cardenal Müller, confirmando la doctrina católica al respecto, ha recordado que para ser absuelto de adulterio, el penitente debe tener la determinación de no pecar de nuevo. Dijo: «Nadie puede alterar los sacramentos como instrumentos gracia según su propia elección, como por ejemplo, que el sacramento de la Confesión pueda ser dado sin la intención de no pecar más».







