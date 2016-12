:: :: ::

Un grupo de fieles de Callosa de Segura impide la retirada de una Cruz INFOCATÓLICA

CAMINEO.INFO.- Un hombre ha estacionado su vehículo junto al monumento para que la grúa no pudiera trabajar, y otro grupo de personas se ha encadenado para que la Policía y la Guardia Civil no pudiera desalojarles. Según el alcalde, la cruz contraviene la Ley de Memoria Histórica, y por ese motivo, en un pleno del ayuntamiento, su partido, con el respaldo de Esquerra Unida y Podemos, aprobó su retirada. Muchos de los presentes han acusado al regidor de mentir ya que en la tarde del miércoles, iba a tener una reunión con el párroco para tratar este asunto. Pero el alcalde ha manifestado, que sólo quería preguntarles dónde prefería que la dejaran. En los tribunales La retirada de la cruz se encuentra en los Tribunales y el juicio está previsto para el 6 de noviembre de 2017. Un concejal del Partido Popular interpuso un recurso contencioso para que se derogara la decisión del Gobierno municipal pero aunque se solicitaron medidas cautelares para bloquear su traslado, fueron rechazadas. La Asociación de Abogados Cristianos (AEAC), junto a la Plataforma en Defensa de la Cruz, comenzó en el mes de agosto una campaña en la plataforma Change.org, a la que se adhirieron más de 28.000 personas y que ha conseguido que hasta el momento no se haya retirado. Desde la AEAC sólo se pide «respeto hacia los cristianos y respeto a la libertad religiosa, ya que a día de hoy está claro que la única intención del equipo de gobierno municipal es retirar una cruz que carece de cualquier símbolo político». La agrupación comarcal de Izquierda Unida ha convocado esta noche una protesta en la misma plaza para solicitar la retirada de la Cruz, lo que puede crispar más el ambiente







