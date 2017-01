:: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo





«El Señor ha querido estar en los caminos donde están los hombres. Es una llamada a una Iglesia madre, cercana» Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- Este viernes, Epifanía del Señor, el cardenal arzobispo de Madrid presidió la primera vigilia de oración con jóvenes del año. A pesar de ser una «noche no fácil para venir», el templo estaba abarrotado de jóvenes a los que recordó que «en la cercanía a los hombres, Jesús muestra su rostro y nos manifiesta quién es». «Estamos concluyendo las fiestas de Navidad, donde el Señor ha manifestado cómo quiere estar al lado de los hombres. Hemos vivido que Dios ha tomado rostro humano, ha querido estar en los caminos donde están los hombres. Es una llamada también a la Iglesia de la que todos somos parte, una Iglesia madre, cercana, próxima a los hombres, próxima a sus situaciones, dando el cariño de Dios a los hombres, no retirándoselo a nadie. ¿Puede haber una propuesta más maravillosa que esta que nos hace el Señor?», subrayó. Durante la celebración, el purpurado también presentó su nuevo libro, Búscate en mí. Los jóvenes conversan con Jesús, en el que explica las grandes catequesis cristianas: el padrenuestro, el credo y el avemaría, permitiendo luego a los jóvenes expresarse ellos mismos.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: