:: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo





El cardenal Cañizares: “San Vicente mártir nos anima a que acojamos en especial a los pobres que están sin techo estos días” Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- ).-El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha asegurado que “San Vicente mártir nos anima a que acojamos a todos, y en especial a los pobres que están sin techo estos días”.



En la misa estacional en la Catedral por la solemnidad del patrón de la diócesis, el Cardenal ha destacado en su homilía que “solo en Cristo podremos edificar una Valencia nueva hecha de hombres y mujeres capaces de vivir como hermanos, de acoger y servir a todos y tener amor y predilección por los últimos”.



“Una Valencia del perdón y la reconciliación, no de ideologías ni separaciones, todo lo contrario, y menos de exclusiones”, ha asegurado.



El Cardenal ha insistido en que “Cristo es verdaderamente lo que necesita Valencia y esto no es fundamentalismo, ni exclusión de nadie, al contrario, no es ninguna ideología, es la realidad”.



Además, ha añadido que “Dios está por nosotros, ama a los hombres, apuesta y todo lo entrega a ellos” y ha alentado a que Valencia permanezca en la fe que tiene sus raíces en San Vicente.



“Esta es Valencia, no hagamos otra distinta de la que hemos recibido, de la que somos, porque san Vicente mártir está en nuestras raíces, en nuestros cimientos, y si los quitamos ¿sobre que vamos a edificar?”, se ha preguntado el Cardenal.



“Valencia se edifica con la gran esperanza que para todos los hombres trae Cristo que ha vencido la muerte y ha traído el amor”, ha añadido. Finalmente, ha pedido la intercesión de san Vicente mártir “para que nos ayude y proteja nuestra ciudad, nuestras familias y a todos en esta hora crucial que estamos atravesando”.



La misa ha sido concelebrada por el arzobispo emérito de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña, además del Cabildo catedralicio, entre otros sacerdotes.



Además, ha contado con la participación del delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, del comandante militar de Valencia, Vicente Ripoll, del comandante de marina de Valencia, Enrique Zafra, y de concejales del Ayuntamiento de Valencia.



Después de la comunión, la imagen de madera plateada de San Vicente Mártir, obra del escultor valenciano del siglo XVIII José Esteve Bonet, ha sido trasladada en procesión, y a su paso han volteado las campañas de la Catedral de Valencia y de las demás iglesias del recorrido.



Así, la procesión ha continuado por la plaza de la Reina, siguiendo por la calle del Mar, Avellanas, plaza del Arzobispado y plaza de la Almoina para regresar a la Catedral, donde ha concluido.





Patrono de la archidiócesis de Valencia



San Vicente Mártir es patrono de la archidiócesis de Valencia y, dentro de ella, también de la propia capital valenciana, del distrito de Benimàmet, de las localidades de Guadassuar y Corbera y es titular, igualmente, de las parroquias de la pedanía de Venta de Gaeta, en el término de Cortes de Pallás, y de la del faro de Cullera, “donde se le profesa enorme devoción porque el cuerpo de san Vicente apareció en una playa próxima tras ser arrojado al mar por sus verdugos con una rueda de molino atada al cuello”.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: