Una parroquia de Valencia ofrecerá diariamente esta semana misas por países donde los cristianos son perseguidos Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- La parroquia de San Miguel y San Sebastián, de Valencia, ofrecerá cada día de esta semana “una misa por los países donde la Iglesia sufre necesidad o donde los cristianos son perseguidos”.



Desde hoy, lunes, y hasta el domingo 29 de enero, “la parroquia ofrecerá su misa de las 19.30 horas por los cristianos perseguidos en Nigeria, China, Siria, Irak, Pakistán y Sudán”, según las mismas fuentes.



Asimismo, el jueves, 26 de enero, tendrá lugar en los salones parroquiales, a las 20 horas, la conferencia titulada “¿Por qué me persigues?”, que será impartida por el delegado en Valencia de Ayuda a la Iglesia Necesitada-ACN, Álvaro Pérez Araújo, quien disertará sobre países en los que existe la persecución de cristianos.



Ayuda a la Iglesia Necesitada, a través de sus delegaciones, organiza campañas de oración por los países donde los cristianos sufren persecución por profesar su fe así como por millones de refugiados, víctimas de la violencia, de la pobreza o de las catástrofes naturales.



La fundación pontificia cifra en “alrededor de 200 millones de personas el número de cristianos que no pueden vivir su fe con libertad y son objeto de amenazas, marginación e incluso el asesinato”, según las mismas fuentes.









