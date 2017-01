:: :: ::

Carta del arzobispo por la Jornada de la Infancia Misionera: «Que no haya ningún niño que no conozca cuánto les quiere Dios» Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

«Jesús llama a los hombres a seguirle» CAMINEO.INFO.- En alusión al lema de este año –¡Sígueme!–, el purpurado les lanza una pregunta: «¿No te parece que es Jesús el que te lo está diciendo a ti?». «Sí, Jesús llama a los hombres a seguirle, a aprender de Él a vivir de una forma nueva, de una forma más alegre, más servicial, más entregada y, como Él, hacer que otros muchos le conozcan, le amen, le sigan», subraya. «Eso oyeron los misioneros –prosigue–. Esas personas que quizás no conoces personalmente pero que sí sabes que dedican su vida a llevar la alegría de ser amigos de Jesús a todos los hombres, especialmente a los que menos tienen. Ellos oyeron la llamada a seguir a Jesús y, sin pensárselo dos veces, decidieron dejarlo todo y marchar allí donde la Iglesia les necesitaba. Esos son nuestros misioneros». «A ti también el Señor te llamó un día a seguirle. El día que te bautizaron Dios te hizo suyo y quiso que tu vida y la suya estuvieran unidas. Desde entonces tú eres su discípulo, y desde que eres consciente de lo que el Señor ha hecho contigo, eres su misionero, porque tú también quieres ayudar a que esos niños que todavía no conocen a Jesús le conozcan y le amen ¿verdad?». Con la invitación a ser «mejor discípulo de Jesús» y «mejor misionero con aquellos que tienes cerca», el cardenal Osoro termina proponiendo a los más pequeños de la diócesis «que no haya ningún niño que no conozca cuánto les quiere Dios». Celebración en Madrid Este sábado, 21 de enero, tuvo lugar el IX Encuentro Diocesano de Infancia Misionera. Organizado por la Delegación de Misiones, comenzó con la celebración de la Eucaristía, a las 10:30 horas, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús (c/ López de Hoyos, 73). Tras la Misa se pudo ver el vídeo sobre la Infancia Misionera. Además, hubo un pequeño festival y comida compartida, para concluir la jornada con juegos.







