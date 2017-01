:: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo





El cardenal Osoro pide una «Iglesia en salida» en la apertura de la XXVIII Semana de Teología Pastoral Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- Como ha dicho el Papa, «tenemos que sentir la llamada y la pasión por salir a los caminos de los hombres», para mostrarles a Jesús, «vivir la apertura a todos los que nos encontramos, sin hacerles más preguntas que ofrecerles esperanzas que se hacen concretas en obras y manifiestan a un Dios a quien encontramos en el camino de la vida». Con estas palabras inauguraba el cardenal Carlos Osoro la XXVIII Semana de Teología Pastoral, organizada por el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, del 24 al 26 de enero [ programa completo ]. El arzobispo de Madrid relacionó este impulso de salida con la necesidad de «dejarnos amar por Dios» para irradiar a los demás «esa alegría que nos da el Señor» y «mostrarles su compasión». Pero la clave es muchas veces «dejar que las personas sean como son», ir a buscarlas a «los lugares reales donde están», sin falsas idealizaciones. Una Iglesia en salida Antonio Ávila, director del Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, resaltó que esta XXVIII Semana, dedicada al tema «La pastoral en las fronteras de la fe», está «en plena sintonía con «el proyecto del Papa Francisco, que es el del Concilio», y que se resume en que «tenemos que ser una Iglesia en salida». «Algunos piensan que esto es solo sacar santos a la calle y hacer procesiones. Aquí nos planteamos la cuestión como Pablo VI, que al recibir a la Compañía de Jesús, con el padre Arrupe, apela al cuarto voto de los jesuitas para enviarles a las fronteras, que no son solo físicas, sino también existenciales, allí donde la pregunta sobre Dios se da con toda crudeza». Entre los temas que se están abordando en estas jornadas están la ecología y los pobres o el cuidado de la familia en situación vulnerable. Destaca también una mesa redonda este miércoles sobre la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación, el mundo de la salud y la moral, en la que participarán el periodista Julián del Olmo, el sacerdote Jesús Martínez Carracedo y el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas José Manuel Caamaño. En la tarde del jueves, antes de la clausura, intervendrá el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, con una ponencia sobre «la pastoral en las fronteras de la fe». El Dios de Jesús Para la inauguración, la Semana de Teología Pastoral contó con el profesor de Deusto Carlos Gil Albiol, con una conferencia titulada El Dios de Jesús no tiene fronteras. El ponente describió el contexto social y religioso en que vivió Jesús de Nazaret, a quien describió como un «judío hasta la médula», que «formaba parte del mundo judío en todo», eso sí, «con algunos matices de extraordinaria importancia». El más radical es su «preferencia por los perdidos», por los que «están fuera», como los recaudadores y las prostitutas, hasta el punto de considerar que ellos «pueden salvar a los de dentro del sistema religioso». «Esto es lo más escandaloso para sus contemporáneos: que Jesús no pedía a estos perdidos más conversión que a los justos. Su mensaje es igual para todos: volver la mirada a Dios». Y frente a la creencia de que son «los santos y puros» los que reflejan el rostro de Dios, Él pone como ejemplo a «los perdidos» capaces de arrepentimiento y compasión. Jesús, explicó el profesor Gil Albiol, lanza un claro mensaje de que «Dios no quiere fronteras, pero si las ponemos y las legitimamos en su nombre, Yahvé se pasa entonces al otro lado». Y este conflicto que enfrentó a Jesús con «las instituciones de Israel», de algún modo sigue presente hoy –concluyó– con actitudes en la Iglesia como «el elitismo, el puritanismo o el clericalismo».







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: