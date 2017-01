:: :: ::

Una parroquia de Vitoria suspende una conferencia sobre la ayahuasca INFOCATÓLICA

Cuando el párroco fue alertado esta mañana, no se lo podía creer. En las instalaciones de una parroquia de la ciudad de Vitoria estaba prevista para esta misma tarde una conferencia sobre “ayahuasca y psicoterapia”. Al conocer de qué se trata, el sacerdote suspendió la actividad inmediatamente. CAMINEO.INFO.- Una charla que estaba enmarcada, según sus organizadores, en una “gira internacional de conferencias a cargo de ponentes de la mayor organización mundial de gente afín al uso consciente de la ayahuasca”. Se refieren al denominado “trabajo de Evolución Interior con uso psicoterapéutico de la Ayahuasca”. El ponente previsto era Óscar Gómez, considerado “una autoridad en la materia… experto en estados expandidos de consciencia. Psicólogo y psicoterapeuta holístico”, con 16 años de experiencia en estas cuestiones. La organización del evento corre a cargo de la empresa Inner Mastery International S.L.U. Captación para un retiro de fin de semana Además, como suele ser habitual después de estas actividades de publicidad y proselitismo, está convocado un retiro del 27 al 29 de enero en Euskady (sic) para la gente que esté interesada –una actividad que, se entiende, ya será de pago–, “una experiencia trascendental de evolución interior, empoderamiento y reconexión con la consciencia”. Un retiro para el que recomiendan una asistencia completa, ya que la experiencia dice que si los participantes “se hubieran marchado después de una sola noche de participación, se hubieran perdido la experiencia porque lo profundo sucede la segunda noche”. Un retiro de tipo intensivo “hace que se pueda llegar a niveles más profundos en la experiencia y que se pueda acceder a espacios interiores más escondidos”. Y por lo que señalan, no se trata de una actividad puntual, ya que “una vez al mes realizamos retiros de evolución interior con uso psicoterapéutico de Ayahuasca en Arcentales (Vizcaya), el retiro tiene lugar en una casa situada en la montaña rodeada de un paraje precioso”. Autoengaño espiritual con carácter comercial Tal como informamos, la conferencia no se celebrará esta tarde en las instalaciones de Vitoria tal como estaba previsto, gracias a la rápida actuación del párroco afectado. Sin embargo, es fácil que tenga lugar en otro emplazamiento en la ciudad, ya que sus organizadores habrán previsto la posibilidad de esta suspensión. Una persona conocedora de los efectos que tiene la ingesta de ayahuasca en personas de su entorno se ha puesto en contacto con la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) señalando que “el mundo de la ayahuasca es un mundo de ilusión, un auto-engaño del subconsciente que cree que ha trascendido al otro lado. Máxime, si se ha sacado de contexto esta ceremonia sagrada usada desde hace milenios por los pueblos indígenas, haciendo un uso comercial e interesado de la misma”. Según explica en su comentario crítico, “sacada de su mundo ancestral y con un enfoque comercial, la experiencia de la ayahuasca es algo parcial, desviado de su verdadera naturaleza y lastrado por los intereses económicos de personas oportunistas y sin escrúpulos”. Porque los responsables de la difusión del uso de la ayahuasca “se aprovechan de personas que, estando en un estado de crisis o enfermedad, están ya dispuestas a cualquier cosa. Y una vez que han tomado la planta entran en un estado de vulnerabilidad en el cual, en manos de personas equivocadas, van a tener de todo menos un estado de iluminación espiritual. Pero la gente no sabe dónde se mete, porque evidentemente sólo se cuenta la parte que interesa”. Manipulación y abusos No duda en considerar secta a la organización “Ayahuasca Internacional”, cuyos dirigentes “actúan con oscurantismo y rechazan a quien piensa diferente, vetándole el acceso a sus páginas web”. Se trataría de “un negocio bien montado”, cuyo líder, Alberto José Varela, habría sido acusado de diversos abusos. No sólo eso, sino que “hay testimonios de que la ha dado indiscriminadamente. Según se asegura, ha dejado que niños presenciaran actos extremos de gente fuera de control bajo efectos de la ayahuasca. Lo acusan a él y a su psicólogo de haber llevado a personas a la desesperación y al suicidio”. Según esta persona, por lo que ha podido percibir en su entorno, “el inocente usuario queda totalmente a merced de estos sujetos (está totalmente abierto y no tiene capacidad alguna de defenderse), sin que haya ninguna manera de controlar o supervisar lo que ahí pueda ocurrir”.







