El obispo de Vic lamenta la confusión creada por Sor Lucía Caram





CAMINEO.INFO.- Nota de prensa del Obispado de Vic: «Frente a las recientes declaraciones públicas de una religiosa, el obispo de Vic recuerda que forma parte de la fe de la Iglesia, desde sus inicios, que María fue siempre virgen y que esta verdad de fe fue recogida y proclamada de modo definitivo por el Concilio II de Constantinopla, siendo el primer dogma mariano y compartido por los cristianos católicos y ortodoxos. Por lo tanto, recuerda que estas declaraciones no se ajustan a la fe de la Iglesia y lamenta la confusión que hayan podido causar al pueblo fiel». El obispo de Vic es Mons. Romá Casanova i Casanova. Sor Lucía Caram participó en el programa «Chester in love», de La Cuatro, presentado por Risto Mejide. La religiosa dominica, entre otra cosas, dijo; «Yo creo que María estaba enamorada de José y que era una pareja normal, y lo normal es tener sexo. Cuesta de creer y de digerir. Nos hemos quedado en normas que nos hemos inventado sin llegar al auténtico mensaje» Sor Lucía es religiosa dominica en el Convento de Ntra. Señora de los Ángeles y Santa Clara de Manresa (Barcelona, España), en la diócesis de Vic.







