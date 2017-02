:: :: ::

Mons. Javier del Río: no se puede permitir que el Estado imponga la ideología de género a todos los niños INFOCATÓLICA

desde hace algunas semanas un grupo más o menos numeroso de periodistas, líderes de opinión, algunos políticos o funcionarios públicos y portavoces de ONG’s financiadas desde el extranjero estén diciendo al unísono (…) que la ideología de género no existe y que es una invención de grupos ultraconservadores, católicos o de otras comuidades cristianas». CAMINEO.INFO.- El prelado inicia el vídeo en referencia a la coyuntura de la polémica sobre la existencia de la ideología de género: «No deja de llamar la atención quede periodistas, líderes de opinión, algunos políticos o funcionarios públicos y portavoces de ONG’s financiadas desde el extranjero, católicos o de otras comuidades cristianas». Para el arzobispo, esta política se da «para crear pánico y desinformar a la sociedad». Al respecto, afirma en cambio que «la ideología de género sí existe, y no existe desde ahora, existe desde hace ya varias décadas», y que «esta ideología existe y está presente en el currículo educativo para la educación básica que el estado peruano pretende imponer a partir de este año 2017». En referencia al documento mencionado, afirma que lo ha «leído todo» y que «tiene aspectos buenos pero que, repito, está contaminado por esta ideología de género que hace muchísimo daño a la sociedad». Posteriormente, señala: «Yo comprendo que haya padres de familia que estén de acuerdo con la ideología de género y que quieran educar a sus hijos en esa ideología, pero lo que no se puede permitir, queridos amigos y amigas, es que el Estado imponga que a todos los niños, independientemente del deseo y el derecho de sus padres a educarlos, se les imponga en clase esta ideología de género que en otros países está haciendo muchísimo daño».







