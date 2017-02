:: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo





La parroquia de San Nicolás reanuda los toques de campanas tras el acuerdo con el Ayuntamiento sin perjuicio de las alegaciones que presentó contra su suspensión Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- La parroquia de San Nicolás y el Ayuntamiento de Valencia han alcanzado un principio de acuerdo para levantar la suspensión municipal del funcionamiento de las campanas del templo, sin perjuicio de las alegaciones presentadas por la propia parroquia contra esa suspensión.



El acuerdo prevé que el templo parroquial mantendrá los volteos de campanas a las 12,30 del mediodía los domingos y festivos, con los que anuncia su misa mayor, y reducirá de volteo a toque simple el que se realiza los días laborables a las 9,30 horas, según han indicado fuentes de la parroquia.



De igual manera, la parroquia tiene previsto también en las próximas horas entregar en el Ayuntamiento las miles de firmas de vecinos recogidas pidiendo que se levantara la suspensión del funcionamiento de las campanas.



Según el vicario general del Arzobispado, Vicente Fontestad, “hemos presentado las alegaciones al Ayuntamiento -que nos parecen muy oportunas- ante el valor histórico y religioso que tienen las campanas que convocan a la oración y al encuentro de nuestro Señor”. “Nos parece importantísimo que se mantengan y que el Ayuntamiento las tenga en cuenta”.



De este modo, “creo que ya las están revisando y hablando con el párroco para realizar un próximo convenio”. Así, la Concejalía correspondiente ha comunicado que “están preparando una normativa general sobre el tema de los ruidos para que quede reflejado lo que se pueda hacer sin ningún problema y que esté protegido por parte del Ayuntamiento y por parte de las instituciones públicas porque el Ayuntamiento tiene que estar para todos, también para los cristianos”.



Conforme ha indicado Fontestad “me gustaría que no se contemplara ningún límite acústico” en el toque o volteos de campanas pero “si esto no puede ser así pues lo máximo que se pueda”, ha añadido.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: