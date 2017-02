:: :: ::

La Fundación Casa de la Familia y la Vicaría de Evangelización convocan el I Premio de Relatos que resalten la belleza de la familia Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- La Fundación Casa de la Familia y la Vicaría de Evangelización del Arzobispado de Madrid han convocado el I Premio de Relatos que resalten la belleza de la familia. Por su interés, reproducimos las bases completas: I PREMIO DE RELATOS 1. Relatos inéditos, escritos en castellano, sobre un tema que resalte la belleza de la familia, con extensión de ocho a diez páginas tamaño DIN A4, letra Arial tipo 12, interlineado 1 y ½ (aproximadamente 1.700 caracteres por página). Importante: El jurado rechazará los trabajos que incumplan estas especificaciones. 2. Será condición necesaria que el autor sea mayor de 18 años, residente en España o desplazado temporalmente. La Fundación podrá exigir, en su caso, la acreditación de la residencia. No podrán presentarse los miembros del Patronato de la Fundación Casa de la Familia. 3. Plazo de presentación: Hasta el 17 de marzo de 2017 4. El Jurado será designado por el Patronato de la Fundación Casa de la Familia. El fallo se comunicará al menos 5 días antes del acto previsto y la entrega de premios se realizará con motivo del XXIII Aniversario de la proclamación por Naciones Unidas del día Internacional de la Familia en torno al 15 de mayo de 2017. 5. Se concederán los siguientes premios: 1er. premio: 2.000 € y Diploma

2º premio: 1.000 € y Diploma

4 accésit: Diploma Cualquiera de los premios podrá declararse desierto. 6. La Fundación publicará un libro, sin valor venal, con los trabajos premiados. La publicación de las obras premiadas se realizará para su divulgación pública, sin finalidad lucrativa. 7. Emitido el fallo, los ganadores aportarán los textos en soporte informático CD o correo electrónico. 8. Se enviarán tres copias del texto indicando en el sobre para el I Premio de Relatos de la Fundación Casa de la Familia, dirigido a: Fundación Casa de la Familia

Plaza del Conde de Barajas, 1

28005 Madrid 9. Cada texto presentado llevará título y pseudónimo o lema. Se acompañará de plica, es decir, sobre cerrado en cuyo exterior figurará el título y el pseudónimo o lema y en cuyo interior irán los datos del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono) y una breve nota biográfica. 10. Cada autor solo podrá presentar un trabajo en esta convocatoria. 11. La participación en la convocatoria supone la aceptación de sus bases. Serán rechazados los trabajos que no cumplan las bases de presentación (puntos 1, 2, 3, 8, 9 y 10).







