Cardenal Osoro en la Misa de Manos Unidas: «El escándalo del hambre no puede dejarnos impasibles» Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- Este domingo, 12 de febrero, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presidió la Misa de lanzamiento que se celebró por la LVIII Campaña de Manos Unidas, en la parroquia San Juan de Dios. Con el lema El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida, el prelado, en su homilía , se dirigió, nada más comenzar, a los niños presentes en la Eucaristía, recordándoles que «tienen más limpios los oídos para escuchar y más limpios los ojos para ver las necesidades de los demás». De esta manera, «representáis a todos los niños que sienten en lo más profundo de su corazón el deseo de mostrar el amor mismo de Jesús a todos los hombres». Destacando el sentido y la importancia del lema escogido, el cardenal sostuvo que «el escándalo del hambre», con 800 millones de personas pasando hambre y viviendo no dignamente, «es terrible y no puede dejarnos impasibles». Con esta mirada y ante este horizonte, señaló: «¡Cómo no vamos a decirle al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón: “Señor ábreme los ojos para que vea las necesidades de mis hermanos!”». En una parroquia repleta de unos fieles deseosos de hacer comprender a este mundo el compromiso que Jesús espera de los cristianos, el arzobispo confirmó que la Palabra de Dios «nos ayuda a entender cuál debe ser nuestro compromiso con los más desfavorecidos de la tierra». Esta responsabilidad, continuó, se centra en tres claves: «1. Invitados a acoger la sabiduría de Dios, que nos hace ver cuáles son los mandatos de Dios que más se hunden en la profundidad de nuestro corazón; 2. Llamados a vivir en el horizonte que Dios nos regala Jesucristo; y 3. Comprometidos en vivir siendo imágenes de Dios, acogiendo la novedad y el compromiso que trae Jesucristo a nuestra vida e historia colectiva». Una promesa que, al mismo tiempo, quiso resumir en cinco realidades: «Cambiar las relaciones entre los hombres, regalemos siempre perdón, construyamos la cultura del encuentro, cambiemos los ojos, el corazón y el pensamiento». El mismo Jesucristo, aseveró, «nos invita a la reconciliación, nos promete que nos hace superar el dominio sobre el otro y nos regala una liberación radical y la dignidad verdadera». Finalmente, animó a acogerle «con todas las consecuencias», pues «nos hace decir sí a la vida, a amar como Él nos ama, a ser testigos de la libertad y de la alegría, a construir la familia humana y a defender los derechos del hombre entre los que se encuentra que todos puedan trabajar para subsistir».







