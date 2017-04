www :: :: ::

El concurso de “Miracles” de San Vicente Ferrer comienza en Valencia con cerca de 300 niños participantes

Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- Cerca de 300 niños participan esta semana en el concurso de “Miracles” de san Vicente Ferrer que tiene lugar desde este martes y hasta este jueves, en la delegación territorial de la ONCE en Valencia, ubicada en la Gran Vía Ramón y Cajal, 13, con motivo de la fiesta del patrón de la Comunidad Valenciana que se celebra el próximo lunes.



El concurso, que ha sido organizado por la Junta Central Vicentina (JCV) en colaboración con la asociación cultural Lo Rat Penat, el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación Provincial, finalizará este jueves.



En el concurso de “Miracles” participan 14 altares vicentinos: el de Russafa, el del Carmen, el del Pilar, el del Mocadoret y el de la Pila Bautismal que actuarán este martes, los del Tossal, La Canyada, el Mercat, Almàssera y el Mercado de Colón, este miércoles y los de Meliana, Xirivella, Riba-roja y del Mar, este jueves.



El fallo del jurado se conocerá este viernes, a las 20 horas, en la sede de la asociación Lo Rat Penat y los galardones se entregarán el próximo 29 de abril en la delegación de la ONCE a las 11 horas.







