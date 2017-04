www :: :: ::

San Jorge, el gran mártir cristiano

Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA





CAMINEO.INFO.- Este domingo Cataluña celebra el santo de su patrón oficial desde el año 1456, San Jorge, pero la devoción por él se extiende por toda Europa y Oriente, donde se encuentra su origen. De Santo La tradición nos habla de un soldado romano de Capadocia (región histórica de Turquía), que siendo un niño perdió a su padre, Geroncio, y viajó con su madre Policromia (de origen griego) en Palestina, en el pueblo de Lydda (actualmente Lod, Israel), lugar donde se crio. Posteriormente, en Palestina, recibió el tratamiento de caballero, siendo tribuno militar (nombre de los oficiales comandantes de las legiones romanas), a pesar de ser menor de 30 años, una hazaña muy importante en aquel tiempo. Enseguida le colocaron como guardia personal del emperador Diocleciano (285-305). Este mismo emperador persiguió a todos los cristianos de su imperio, entre ellos San Jorge. A leyenda La historia de San Jorge es fruto de la Edad Media, una narración que escribió Iacopo de la Vorágine en el siglo XII en su obra La Leyenda Áurea, que se esparció por todo Occidente hasta llegar a la Corona de Aragón. La leyenda cuenta que San Jorge era un soldado romano nacido en Oriente Próximo y que protagonizó una gran gesta caballeresca a una ciudad de Libia (aunque la tradición catalana la sitúa en Montblanc). Los ciudadanos vivían atemorizados por un enorme y maloliente dragón que se ocultaba en un lago cercano. Los aldeanos tiraban al día dos ovejas en el lago para que el monstruo se alimentara con ellas, pero cuando le faltaba comida, la bestia se dirigía a la ciudad y contaminaba el aire con su olor, provocando así la muerte de muchas personas. Llegó el momento en que casi no quedaron ovejas en la ciudad, y sus habitantes decidieron alimentar a la criatura con doncellas escogidas por sorteo. Poco a poco se fue despoblando la ciudad, hasta que el azar eligió a la hija del rey. El monarca ofreció todas sus riquezas para salvar la vida de la joven, pero sus súbditos le amenazaron con matarlo si no la entregaba a la bestia. Cuando la chica estaba a punto de ser devorada por el dragón, San Jorge, montado en su caballo blanco, clavó su lanza a la criatura. Con la bestia malherida, San Jorge ordenó a la joven que la ligara como si fuera un perro, y soldado y doncella llevaron al monstruo en la ciudad. Allí, San Jorge pidió a los aldeanos que se bautizaran, y después de que éstos lo hicieran terminar de dar muerte a la terrible criatura. De la sangre que en brotó, va surgió rápidamente un rosal, con las rosas más rojas que la princesa Haug visto nunca. De este rosal el joven caballero cortó una rosa y la ofreció a la princesa.







