:: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo





Causa de José Álvarez-Benavides y de la Torre y 114 compañeros mártires de Cristo en la persecución religiosa en España del siglo XX Mcs Archidiocesis de Granada

En la causa de beatificación que promueve la Diócesis de Almería del deán José Álvarez-Benavides y de la Torre y 114 compañeros mártires de Cristo, figuran una veintena de sacerdotes diocesanos de Granada. Todos ellos murieron por amor a Cristo y por no renunciar a la fe en la persecución religiosa que comenzó en el año 1934 y se recrudeció en la guerra civil española de 1936-1939.



En el momento de la persecución y el martirio, una parte significativa de la Diócesis de Almería formaba parte de la Archidiócesis de Granada, hasta el año 1957. Son los llamados arciprestazgos de la llamada “Alpujarra almeriense”, donde dieron su vida a causa de la fe un grupo de sacerdotes granadinos que van a ser beatificados. Estos sacerdotes son naturales de parroquias que fueron o son hoy de nuestra diócesis, y en algunos casos en nuestras parroquias reposan sus restos.



Junto a ellos también hay cinco sacerdotes de Almería que guardan alguna relación con Granada, y trece seglares relacionados con nuestra Diócesis. Asimismo, entre los nuevos beatos de Almería hay tres sacerdotes de las Escuelas del Avemaría.



La ceremonia de beatificación de los 115 nuevos mártires de Almería tendrá lugar el 25 de marzo, a las 11 horas, en el Palacio de Congresos de Aguadulce. La ceremonia será presidida por el Cardenal Ángelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos como legado pontificio del Papa Francisco.



“Los mártires de Almería forman parte de los Mártires del siglo XX en España: no estuvieron implicados en política, no empuñaron armas, no eran de ningún bando”, explicó el Obispo de Almería, Mons. Adolfo González Montes, Diócesis que acogerá la causa de beatificación de 115 mártires que fueron asesinados a causa de su fe.







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: