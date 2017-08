Confía en que Dios le "ayude a mantenerse fiel" a sus promesas sacerdotales "viviendo en obediencia, castidad y pobreza". Por su parte las armas para su tarea son "el ayuno, la oración y la caridad", confidencia. 5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo 5 / 5 (7 Votos)

La misión que apasiona a un joven sacerdote: "Que quienes abandonaron la Iglesia se encuentren con el Señor"

Autor: Portaluz

David Rizo nació el año 1981 en un pequeño pueblo de Andalucía (España) de singular nombre: “Los Palacios y Villafranca”, cuyos orígenes se remontan a la época romana donde el poblado acogía a los viajeros que transitaban entre Hispalis (actual Sevilla) y el puerto de Gades (Cádiz).



A la fecha, con 35 años de edad, David es párroco y tiene a su cuidado a poco más de 3.500 almas de las parroquias Nuestra Señora del Socorro (de Badolatosa) y Nuestra Señora de la Fuensanta (de Corcoya).



La inquietud religiosa de David Rizo se despertó pronto, gracias a su familia, profundamente cristiana”, perteneciente al Camino Neocatecumenal. Así lo informa esta semana el portal de la Arquidiócesis de Sevilla que ha publicado su testimonio... Esta educación en la fe, las oraciones en familia y el testimonio de dos “sacerdotes santos y felices”, D. Francisco García y D. Diego Pérez, dieron sus frutos y David, a los 35 años, acaba de ordenarse sacerdote.



En su proceso de encuentro con Dios hay un día que recuerda como “el mejor de mi vida, una experiencia maravillosa que me ha confirmado el amor profundo que Dios tiene por mí”. Asegura que ese día revivió la primera vez que entró en el Seminario y le hicieron entrega de una cruz grabada con la frase: «Sé fiel». “A partir de ese momento he procurado hacerlo en mi pobreza, con mis pecados, mis fallos y mis miedos, pero consciente de que el Señor es quien lleva adelante mi vocación. Y ha sido Dios quien ha mantenido su fidelidad conmigo, hasta hacer de mí un sacerdote, de forma que, a través de mi pobre persona, los hombres puedan alcanzar la salvación. Es algo increíble”, confiesa emocionado.



Ante su reciente nombramiento como párroco de Badolatosa y Corcoya asegura sentir una “enorme alegría, pero también una gran responsabilidad” y reconoce que es ahora cuando debe “dar gratis, lo que gratis he recibido”.



Pero ser sacerdote hoy no es fácil, hay que vivir disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, aunque David reconoce que su mayor reto “es lograr que quienes han abandonado la Iglesia se encuentren con el Señor y vuelvan. Esto sólo es posible con la gracia de Dios y a través del testimonio personal. Para ello es fundamental que Dios me ayude a mantenerme fiel a mis promesas sacerdotales, viviendo en obediencia, castidad y pobreza y teniendo como pilares las armas del cristiano: el ayuno, la oración y la caridad”.



Unas “armas”, dice, que no pesan, que no restan libertad, sino que la suman, y que este palaciego invita a usar a todos aquellos que sientan la llamada del Señor, porque “Él no quita nada y lo da todo”.

