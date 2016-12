:: :: ::

Mons. Echevarría, días antes de morir: «Sostened al Prelado, sea quien sea» INFOCATÓLICA

La prelatura del Opus Dei está en vuestras manos. Sostened al prelado, sea quien sea». CAMINEO.INFO.- El vicario auxiliar ha explicado que justamente el pasado 3 de diciembre, fecha de su santo, Mons. Echevarría decía a las personas del Opus Dei que le acompañaban: «Quiero apoyarme en vosotros. Os necesito. Yo ya estoy de paso.». Mons. Ocáriz también ha relatado que en sus últimos momentos, el prelado «rezaba a la Virgen de Guadalupe. Quienes le acompañaban, le preguntaron: -¿Quiere que pongamos la imagen de la Virgen de Guadalupe a la vista? Y él respondió: -No hace falta, aunque no vea el cuadro, la siento conmigo».







