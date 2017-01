La historia de Tony Meléndez

:: :: ::

CAMINEO.INFO.- Fue para él un momento inolvidable el día 15 de septiembre de 1987, cuando tocó su guitarra para el papa Juan Pablo II en Los Ángeles, California. Nacido sin los brazos, él presento una canción conmovedora llamada «Never be the same». Cuando el Papa se le acercó al escenario para besarlo en agradecimiento, se reflejaron los sentimientos del país entero.



Never be the same» fue la canción apropiada para el momento, porque esos pocos momentos cambiaron la vida de Tony y trajeron sus capacidades como guitarrista a la atención nacional. Tony nació sin los brazos porque a su madre le dieron prescripción de Talidomina, una medicina usada para ayudar a los malestares en las mañanas durante el embarazo. Le trajeron al área de Los Ángeles desde Nicaragua para colocarle brazos artificiales. Él los utilizo hasta que tenía diez años de edad, y él dispuso de no usarlos más. «No me sentía cómodo», explico, «yo podía hacer mucho más con mis pies».



Su habilidad con sus pies se extendió a más áreas que las de rutina. Él recuerda que «al principio, comenzó a tocar el teclado». Entonces en la escuela secundaria comenzó a jugar con la guitarra y la armónica. «Él también comenzó a escribir sus propias canciones. Alrededor de si, “jugaba” con música o se ajustaba simplemente a la rutina normal de la escuela secundaria, Tony nunca deja que su incapacidad le tome ventaja». En la escuela secundaria también se involucro profundamente a la Iglesia Católica. «Fue cuando era un niño que mis padres me llevaron. Mientras fui creciendo, me fui alejando. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi hermano seguía diciéndome que debía ir. Así es que fui otra vez e hice muchos amigos, y eso fue cambiando mi vida en un proceso». Durante este tiempo, él consideraba ser sacerdote, pero no pudo, porque los sacerdotes necesitaban tener un dedo índice y un pulgar para elevar la hostia. Las noticias lo decepcionaron pero él perseveró en sus actividades de la iglesia, usando su talento y su guitarra participaba en las misas de la iglesia. Conforme iba percibiendo la atención de la gente, llego a participar cada domingo en las cinco misas del día o más. Esta misma atención pudo captar de los organizadores en la visita del Papa Juan Pablo II a Los Ángeles, California. «Alguien sacó mi nombre de alguna parte y pidió que fuera a una reunión», recuerda Tony. «No estaba seguro que era». Resultó ser una audición y Tony fue clasificado. «Yo estaba muy emocionado cuando escuche de eso». El entusiasmo se convirtió en nerviosismo, y después en gozo cuando el Papa respondió a Tony, con un beso. Él observa ahora que no estaba seguro cómo reaccionar. «Me dijeron de no moverme o la seguridad podría sacarme, así que estaba muy sorprendido cuando el papa saltó del escenario de cuatro pies de diámetro para saludarme». Desde entonces Tony ha viajado a través de los Estados Unidos y por más de cuarenta países extranjeros, se ha presentado en incontables shows de televisión motivando a personas con discapacidades como orador y conferencista motivacional. Él también se presento en la serie mundial de baseball, donde cantó el himno nacional para el quinto juego de las series 1989. Tony tuvo la oportunidad de dar cuatro presentaciones adicionales para el papa Juan Pablo II, dos veces en el Vaticano y otra en la patria del papa, Polonia; y en Denver Colorado para el día mundial de la juventud 1993. Ha recibido numerosos premios, incluyendo elogios especiales del entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, el estado de California, los clubs de la variedad de América, la ciudad de Los Ángeles, e incontables otras organizaciones cívicas y caritativas. Él también ha recibido la primera concesión anual del héroe de Inspiración de la asociación de los alumnos de NFL en el Super Bowl XXIII en Miami.







