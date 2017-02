:: :: ::

Se estrena el documental «Guardianes de la Fe» INFOCATÓLICA

vivimos muy cómodos en un país de Europa donde no hay persecución cruenta a los cristianos, aunque sí social. La gente deja la fe, quien es católico se avergüenza de Cristo. Sin embargo hay gente que está perdiendo todo por no querer convertirse al Islam y no renunciar a su fe. Es un testimonio muy potente que puede hacer mucho bien a los europeos que vivimos tan acomodados y acomplejados». CAMINEO.INFO.- El director del documental, Jaume Vives, asegura que «, aunque sí social. La gente deja la fe, quien es católico se avergüenza de Cristo. Sin embargo hay gente que está perdiendo todo por no querer convertirse al Islam y no renunciar a su fe. Es un testimonio muy potente que puede hacer mucho bien a los europeos que vivimos tan acomodados y acomplejados». Durante el tiempo que estuvieron en Irak (del 7 al 30 de agosto del 2016), se grabaron más de 60 horas de vídeo, en las que se recogieron testimonios de los cristianos que vieron cómo su vida pasó a ser un infierno con la llegada del Ejército Islámico. El proyecto fue posible gracias a la colaboración de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El estreno tendrá lugar en Barcelona. Para más información y adquisición de entradas, haga click aquí.







