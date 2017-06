www :: :: ::

XII Domingo del Tiempo Ordinario Mn. Francesc Jordana Soler

JEREMÍAS 20, 10-13 Salmo 68, 8-10. 14 y 17. 33-35 ROMANOS 5, 12-15 MATEO 10, 26-33

“¡No tengáis miedo! ¡No tengáis miedo! ¡No tengáis miedo!” Tres veces ha repetido Jesús hoy la misma expresión... Pienso que nos hace mucho bien escuchar esta expresión... Todos tenemos nuestras cosas, dificultades, dudas, incertezas,... y escuchar a Jesús diciéndonos “no tengáis miedo” es balsámico... Si lo repites, una vez y otra, y piensas que Jesús te lo dice a ti... Es como una pomada milagrosa sobre nuestras heridas... serena el espíritu y hace poner en Él la confianza... ¿Por qué Jesús les dice esto? Porque les vio, imagino, con cara de desconcertados, temerosos... ¿Por qué este desconcierto? Para entender bien el evangelio de hoy hace falta situarlo en su contexto. Estamos en el capítulo 10 de Mateo, versículo 26. El capítulo 10 ha empezado con la llamada de los doce, a continuación, el envío a la misión, y, después, les anuncia las persecuciones que sufrirán, y, finalmente, viene el texto de hoy, que es una invitación a la confianza. Por tanto, el contexto es el de la evangelización. Los discípulos no veían nada claro, esto de la evangelización... Para ellos era una cosa que no habían hecho nunca, y una cosa que no se hacía en su tiempo, y para la cual no se sentían preparados... de aquí su cara de desconcertados... y que Jesús les diga tres veces... “No tengáis miedo”. Ahora paso a explicar brevemente las tres afirmaciones donde dice: “no tengáis miedo”. 1. “No tengáis miedo a los hombres. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz...” En la evangelización no podemos tener miedo de los hombres, del qué dirán, del qué pensarán. ¿Cuántas veces nos callamos por miedo? Pues, Jesús nos dice... “No tengáis miedo”... “que no sepan que voy a misa”... “que no sepan que me amo la Iglesia”, “que no sepan que rezo por ellos”... Esto es tener miedo a los hombres... No podemos tener miedo... Hemos de ser indiferentes a lo que piensen de nosotros. A nosotros, sólo nos ha de preocupar lo que Dios piense de nosotros... Amar es buscar el bien de los demás. Al evangelizar estamos buscando su bien... estamos amando. Por tanto, evangelizar es amar, y no podemos tener miedo de amar. Podemos sentir vergüenza de muchas cosas, pero, no de hablar de Cristo y de nuestra fe... 2. “No tengáis miedo a los que matan el cuerpo...”. Con estas palabras Jesús nos indica la posibilidad de que en la tarea evangelizadora se pierda la vida. Seguramente, a nosotros no nos tocará vivir esto, pero hemos de tener un amor y un deseo de evangelizar equivalente a dar la vida por Jesucristo. El hecho material de morir no se nos pide, pero, sí la entrega equivalente. Esta expresión “No tengáis miedo a los que matan el cuerpo...” también nos habla de una evangelización valiente y audaz. Me impresionan muchísimo las palabras de San Pablo, hablando de todo lo que le ha supuesto la evangelización: “Cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno. Tres veces fui azotado con varas, una vez fui apedreado, tres veces padecí naufragio, un día y una noche pasé en los abismos; muchas veces en viaje me vi en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi linaje, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, trabajos y fatigas en prolongadas vigilias muchas veces, en hambre y sed, en ayunos frecuentes, en frío y desnudez”. 3. “No tengáis miedo: valéis más vosotros que muchos gorriones”. Es una llamada a la confianza. A confiar a que Él está con nosotros y vela por nosotros. No nos deja nunca solos, y, menos cuando procuramos evangelizar. Hoy el profeta Jeremías nos daba un ejemplo de confianza. Ante la traición de sus propios amigos dice: “El Señor es mi fuerte defensor”. No tiene miedo, ¡sabe que Dios está con él!. A Él confiemos nuestra causa, evangelicemos desde el firme convencimiento que Él es quien actúa en el corazón de los hombres y mujeres a los que queremos evangelizar. Dice el final del evangelio de hoy: “A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos.” Nos pasa lo mismo que a sus discípulos: era una cosa que no habían hecho nunca, y una cosa que no se hacía en su tiempo, para la cual no se sentían preparados, y Jesús a nosotros como a ellos nos dice... “No tengáis miedo”.







