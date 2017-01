:: :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo 5 / 5 (1 Votos)





Domingo del Bautismo del Señor Mn. Francesc Jordana Soler

CAMINEO.INFO.-



ISAÍAS 42, 1-4.6-7

Salmo 28, 1a y 2.3ac-4.3b y 9b-10

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38

MATEO 3, 13- 17



Realmente sorprende un poco el cambio que nos propone la liturgia: viernes celebrábamos la Epifanía, contemplábamos como los magos de oriente adoraban al niño Jesús, y hoy celebramos el bautismo del Señor.



Sorprende, pero, hace falta recordar que esta fiesta forma parte del tiempo de Navidad, con esta fiesta se acaba el tiempo de Navidad. Y, ante esto, es inevitable preguntarnos, ¿por qué la liturgia quiere vincular la Navidad y la fiesta del bautismo del Señor?



La respuesta es clara: esta fiesta nos ayuda a cerrar con coherencia el Tiempo Litúrgico de la Navidad. Esta fiesta ilumina, da luz, a todo lo que hemos vivido y celebrado estos días. Me explico...



En la homilía del día de Navidad, hablábamos de la admiración ante un Dios que se hace un niño. Decíamos que era algo inimaginable, sorprendente, impensable. Y después de unos días contemplando este acontecimiento, surge la pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué Dios se hace hombre? Y la respuesta la tenemos hoy, en esta fiesta del Bautismo del Señor: Dios se hace hombre para comunicarnos su Espíritu. Dios se hace hombre para que Jesús nos pueda bautizar con el Espíritu Santo.

Así, con una clara referencia al Espíritu Santo, acaba estos tiempos fuertes de Adviento y Navidad. Si miramos qué pasa con el otro tiempo fuerte: Cuaresma y la Pascua, veremos que culminan con Pentecostés, donde Jesús nos comunica su Espíritu.



Es bastante significativo: los dos grandes tiempos litúrgicamente fuertes acaban con una referencia clarísima al Espíritu Santo. Esto es porque la vida cristiana se desarrolla en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo.



El Espíritu Santo es el gran desconocido, lo tenemos poco presente. En cambio, es determinante para vivir nuestro cristianismo. ¡La liturgia nos lo deja muy claro!



Sin el Espíritu Santo no entendemos qué celebramos en la Navidad, porque es Él quien da la sabiduría...



Sin el Espíritu Santo, de lo contemplado y vivido estos días, no surge ningún propósito, porque es Él quien fortalece nuestra voluntad.



Sin el Espíritu Santo, todo continúa igual, porque es Él la fuente de la creatividad cristiana.

La liturgia nos quiere llevar a descubrir y dar relieve e importancia en nuestra vida al Espíritu Santo.

El papa Francisco en la homilía anterior del día de hoy, decía:”no olvidéis invocar a menudo al Espíritu Santo, todos los días. Podéis hacerlo, por ejemplo, con esta sencilla oración: «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor».



Hoy, en el evangelio, vemos que Jesús está lleno del Espíritu Santo, y ¡es este espíritu que Jesús nos quiere comunicar! Es una realidad digna de ser pensada, rezada, contemplada: estamos habitados por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús. En nosotros habita el Espíritu Santo. Pero, esta presencia será más fuerte e intensa en la medida que nosotros seamos más conscientes de ello. Por esto, es una pena que el Espíritu Santo, sea el gran desconocido.



Y, todo esto, da un nuevo sentido a una expresión muy repetida durante el Adviento y la Navidad: “Dios con nosotros”. Esta expresión referida, en principio, a la Navidad, ahora coge un nuevo sentido: “Dios con nosotros”, se refiere a esta presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en nosotros. Ahora el “Dios con nosotros”, que antes nos hacía mirar la cueva de Belén, ahora, nos lleva a mirar nuestro interior. “Dios con nosotros”, por obra y gracia del Espíritu Santo. ¡Invoquémoslo! ¡¡Hagámonoslo cercano!!













Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: