Nuestro olivo plantado y crecido en los jardines del edificio, un signo que da sentido al sinsentido de los afanes.

María, Madre del "Mayor Don", Madre del Perdón. José Manuel González Pérez

¡Hola María! ¡Ave María! ¡Vienes a mí! Te presento mis adentros por ti tan conocidos. Mi vida, pecados, alegrías, lamentos y desconsuelos. Hoy a mis queridos hermanos les dije: Tengo un sentimiento hondo y agridulce. Dulce por tener a mamá y celebrar su 80 cumpleaños y amargo porque sufro al ver el llanto y desconsuelo de nuestros hijos, sus nietos. ¡De tantos jóvenes! Sé qué debemos hacer. Todo lo preciso, en nuestras posibilidades, para que sean fuertes, firmes y valientes. ¡Ojalá lo logremos! Sé que solos no podremos y que contigo, en Él y con Él, sí. ¡María!, Madre del Mayor Don, El Perdón'. 'Madre de La Misericordia'. Madre de mi madre y de mi padre, Madre mía y nuestra. Quebramos los pactos, la lealtad y la fidelidad. Los hijos lo lloran, lo sufren y lamentan. Con la angustia de sus llantos lo expresan y sus silencios gritan, por mucho que lo tapen quienes como normal presentan. Nuestros hijos si callan revientan y gritarán las piedras en nuestra 'muda' presencia o 'ruidosa' ausencia. Me duele el quebranto en que nos hunde el maligno, escondidos tras alienación, tras el desafecto e indiferencia del relativismo, de lo superficial, del 'papel de regalo', 'del todo vale'. ¡No, no todo vale!, me inculcas. ¡María"! Tú nos recoges del yermo de todas las pasiones con la fuerza de tu intercesión. ¡Inmaculada y humilde María!, 'Custodia de todo milenio'. Sí, del hoy, de cada hoy, de estos nuestros días. ¡Sí, aquí estoy! Aquí estamos. Muéstrate lugar de gracia, virtud y belleza que canta la Iglesia. ¡Madre! ¡Muéstrate, que te vea, que nuestros hijos te vean! Te vean y te escuchen, ¡¦emá!, como Madre en su Madre La Iglesia. Madre e Iglesia que ama y perdona al hijo, amigo y enemigo, tal cual es. Al infiel y al desleal. A mí y a todos. ‘Si hoy escucháis su voz no endurezcáis el corazón’, así me enseñas y así abres nuestros oídos al kerigma. ¡María! Madre del Árbol de la Vida! Madre de las grandes madres del árbol de cada vida, de los trozos y los destrozos; madres que saben guardar, del Señor y de Ti, en su corazón tus cosas, Tu Casa en sus casas y así consuelan, levantan y sostienen. ¡María! Madre del Perdón. María de Misericordia. Madre que me aúpa. «Quien esté libre de culpa sea quien tire la primera piedra. Y empezando por los más viejos todos se retiraron». Sí ¡Virgen María, todos se retiraron! Sí, todos pecadores. Mi abuela perdonó a mi abuelo, mi madre a mi padre, mi esposa a mí... Han bebido y hemos vivido la infinita misericordia. Han sabido usar de Misericordia por el Amor primero. ‘¡Oh feliz culpa que mereció tan grande redentor!’ Quien nos nutre, tu Hijo, sufrió, perdonó a sus enemigos, a mí también, lo mataron y resucitó al tercer día. ¡Pascua, Pesajh, Paso! ¡Pasar al otro! Amar incondicionalmente por el Amor primero. ¡Cuánto y cómo lo necesito! ¡Pasar a mi amigo! ¡Pasar a mi enemigo! Experimento el perdón de mis pecados, la redención y corredención copiosa que sella la experiencia humana de vocación eterna. La fortaleza, la firmeza y la valentía que tienen quienes reconocen su debilidad y se aferran y agarran, como Jacob, a Quien es más fuerte, ¡orando a Dios y sin juzgar! ¡Qué cosas nos enseñas de la astucia y la mansedumbre! ¡María! 'Tú nos has mostrado el Camino: 'Haced lo que Él os diga'. ¡Madre del Perdón! Bajo la Cruz nos has recibido. '¡Cómo decir no a tu Hijo Sufriente!'. ¿Cómo vivir el sufrimiento de una niña desolada por la ruptura de sus padres? ¿cómo vivir todo sufrimiento? ¿Cómo ayudaremos a nuestros hijos a ser firmes, fuertes y valientes? ¿Cómo enfrentarnos al relativismo? Tu nos lo enseñaste: Bajo la cruz nos has recibido orantes. ¡Todo sufrimiento se tornará en gozo! Madre del Camino que la cruz lleva, Madre del Camino que la cruz cruza y no la elude. Amén dijiste ¡Acompáñanos en El Camino que ayuda a pisar firme el suelo y conduce al Cielo! ¡Madre del consuelo, Madre de Misericordia!











