Economía y política ¿La voluntad política debe ser también sostenible?(I) José Manuel González Pérez

He visto en facebook el video con la entrevista del G.Wyoming a Josep Borrell tratando sobre Artur Mas, ‘la independencia de Catalunya’ y la cuestión de integración o salida de Cataluña de la UE. Todo ello, por un lado, en horas de actualidad de las consecuencias previsibles del Brexit, primero gestionado con prisas por los ingleses que se remangaban para remar hacia afuera, después con cautelas entre precipicios y manifestaciones, hasta el pasado mes de marzo y ahora ya iniciado el proceso de negociación para la salida anhelando acuerdos de trato preferencial y privilegiado; y, por otro lado en un contexto internacional también marcado por la arenga guerrera del proteccionista D.Trump, ya presidente de USA. Aplaudí la intervención de Josep Borrell. ¡Fantástica elocuencia! Gran líder, arrinconado en su día por los suyos. ¡Lo admiro y lo he admirado siempre! Por muchas cosas, entre otras, por sus argumentos dejando ‘KO’ dialécticamente a Oriol Junqueras; pero especialmente, admiro a J. Borrell por su reconocimiento a ‘La Familia’ como vertebradora solidaria de la estructura social de España. Lo leí en un magnífico monográfico de Papeles de Economía, en tiempo de primarias en el PSOE, ‘compitiendo’ con Almunia, al que ganó, cuando me deleitaba con la sabiduría de Julio Iglesias Ussel sobre La Familia en España. José Hernández Cabrera, hombre libre, liberal, pensador, amigo y compañero de colegio, intervino en el debate en facebook diciendo: "Quedar fuera de la UE no es precisamente una grave amenaza, tal vez sea lo contrario". Respondí: Es sin duda una amenaza política para los ciudadanos catalanes y españoles la pretendida independencia de Cataluña, más allá de la cuestión económica de la salida o permanencia en la UE. Tal vez, indiqué, como apuntaba mi amigo desde su óptica económica radical liberal no sea una amenaza económica sino una oportunidad para ambos salirse de la UE. Yo tengo mis dudas todavía al respecto. Aunque más me inclino a verlo como económica y políticamente negativo para ambas partes, para el conjunto de Europa y, dentro de ellas, especialmente para Canarias. Me gustan las dicotomías como referencia para poner las cosas en orden pero luego intento ver, sin ingenuidad, el desorden de todo orden (las asimetrías y externalidades positivas y negativas). En el ámbito económico, con todo, donde mejor descanso y apoyo fundamentado encuentro es en el mecanismo de mercado, aún con fallos. Que en esta ciencia social es cosa normal o común. Incluso desde la óptica ortodoxa neoclásica y desde la ortodoxia de la praxeología, la cataláctica y el argumento dialéctico. La cuestión ahora es la siguiente, en las dinámicas del mercado puede operar 'la soberanía del consumidor' o 'la ley de Say'. El libre comercio, catalácticamente hablando, se suele identificar con la máxima de 'la soberanía del consumidor' así lo aprecio y confirmo de la lectura atenta de 'La Acción Humana' de Ludwig Von Mises. Tengo una sugerencia, quizás una ocurrencia, permítanme. ¿Qué ocurre hoy, ya en 2017, en la UE y en USA? ¿Qué está ocurriendo en China y Asia? Los primeros (Occidente, nosotros, ¡claro!) se opera confusamente en las mesas de negociación como Estados, con defensas de 'status quo' y lobbies, aparentemente como defensores del mercado libre ad intra en capitales, mercancías y personas. Pero me pregunto ¿lo hacen desde la perspectiva de la ley de Say? ¿Esto es, quizá estén convencidos de que es la oferta la que genera su demanda? No lo sé seguro, pero parece que sí. En cuanto a los segundos, Oriente, el Pacífico, ‘ellos’ ¿qué hacen? ¿China y Asia compite menos condicionados por la oferta y fijándose más en los consumidores? Sí veo que con ello Occidente se empeña en estrategias proteccionistas y nacionalistas (corta de miras y de recorrido). Levantando muros físicos y/o barreras de entradas en los mercados a las respectivas mercancías y ciudadanías. Estrategias que frenan la competencia leal y fomentan la desleal y lo sumergido. Desde este enfoque puede brotar la falta de competencia, por tanto la ineficiencia y, consecuentemente, menores cotas de empleo. Por otro lado, también parece brotar la pretensión de que a los consumidores se les atiende en última instancia, no como ‘soberanos’, sino como 'siervos devotos' y dúctiles, ¿seguidores de las ofertas?, ¿siempre fieles?, que sufragan vía impuestos las desviaciones o devaríos de los diseñadores del intervencionismo errado, desnortado y del voluntarismo político repartidor del ‘ajeno’ erario público “que es de todos” y lo paga el sector privado (familias y empresas). No obstante, insisto, en que creo que todo esto es también una vana pretensión, más de corto y medio plazo, que al igual caerá por insostenible, pero mientras tanto, genera daños, ineficiencias, despilfarros de recursos escasos y paro a ambos lados del muro y/o barreras de entrada por no alcanzar ni permitir disfrutar las ventajas competitivas y comparativas del comercio abierto.







