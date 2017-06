Economía y política ¿La voluntad política debe ser también sostenible? y (II)

Respecto a la opción de las ventajas del libre comercio apunto como muestra lo siguiente: Al final del 2016 se fue desvaneciendo la vocación internacional del libre comercio.



En relación al potencial acuerdo de libre comercio entre USA y la UE llamado TTIP, rebajando sus respectivos aranceles y su dispar visión de los 'OMG' (requerimientos a los productos transgénicos en agricultura,…), ¿cuál había sido la posición de Hilary y la de Trump? Hilary se pronunciaba favorablemente pero reculando y D. Trump muy remiso. Tras el 20 de enero, ya tenemos a D. Trump como presidente de USA. La aprobación del acuerdo, se desvanece. Al respecto, ya Hillary reculaba desde posiciones previas favorables al acuerdo y Trump se ha convertido en el adalid del proteccionismo mercantilista nacionalista del tercer milenio. ¡En fin!, esto es lo que parece haber o lo que hay en las canchas 'punta de lanza' de occidente. ¡Querría yo saber cómo y qué se piensa en este mundo tremendamente interdependiente y global! ¿Qué se piensa en las ciudadanías, empresas y empresarios en UK y en Israel, también en España (Madrid, Barcelona y Bilbao), en Italia (Roma), en Alemania…? Jurgen Donges, nos ilustró reciéntemente en la Cámara de Comercio de Tenerife sobre el predominio de ‘La ley de Say’ en Occidente. En todos estos sitios hay gente que avisará de tinos y desatinos, mas serán los agentes económicos actuantes: familias, empresas, gobiernos y resto del mundo, con sus acciones y reacciones, los que evidenciarán las desventajas de encerrarse respecto a las de abrirse al comercio, sobre todo desde la óptica de los consumidores, claramente mayoritarios, ‘soberanos’ o ‘no’.

Mi amigo Pepe en facebook me indicó: “expones muchas ideas a la vez, todas interesantes. En primer lugar, la expresión "soberanía del consumidor" es problemática, se trata tan sólo de una metáfora política. Todos los individuos y empresas son "soberanos" únicamente respecto de su propiedad. Un consumidor no tiene poder para imponer su voluntad a las empresas, y viceversa. El mercado sólo entiende de acuerdos voluntarios y nadie puede imponer nada a nadie. Desde esa óptica un consumidor no se parece en nada a un rey "soberano" capaz de imponer mandatos a sus súbditos. El consumidor no puede imponer nada a las empresas”.

Le respondí: No me confundo. Al hablar de ‘soberanía del consumidor’ nunca he identificado ‘soberanía’ con imposición y absolutismo. Tampoco veo que lo pretendiera A. Smith ni V. Misses, ni nadie en la literatura económica seria. Soy monárquico, cristiano demócrata y escuchante respetuoso. No se trata de imponer nada. Eso conculca la esencia del mercado que es 'el intercambio voluntario' entre personas distintas con objetivos distintos y restricciones exógenas distintas. El equilibrio fantástico de la transacción voluntaria garantiza la compatibilidad de planes entre los que en libertad compran y/o venden. El mercado y el comercio junto a la división del trabajo permite lograr las mejores condiciones para minimizar la escasez siempre existente en el ámbito económico. En el mercado, en el intercambio voluntario, 'la venta requiere la compra y la compra requiere la venta', nadie compra si otro no vende y nadie vende si otro no compra. Un consumidor no quiere ni pretende imponerse a ninguna empresa. Le demanda productos o servicios y punto. Incluso en caso de ser un único consumidor (un monopsonio). En tal caso, ni en el opuesto del monopolio, se conculca el mercado ni su condición necesaria: el intercambio voluntario. Se tratarían de casos en que una de las partes del mercado tiene capacidad para fijar el precio y consecuentemente la otra parte del mercado decidirá la cantidad. En el mercado nadie en sí tiene potestad para fijar a la vez cantidad y precio. Aunque en ambos casos, monopolios, oligopolios y monopsonios se generan ineficiencias y desempleo respecto al contexto de referencia competitivo. En el mercado la imposición no existe, opere ‘la soberanía del consumidor’ o ‘la ley de Say’.

Esto de imponer. Fijar precios y cantidades y apuntalarlo todo lo pretenden muchos intervencionistas y voluntaristas, buenistas, populistas desde las izquierdas mediante la apelación a la’ voluntad política’. ¿Desde ‘el funambulismo’ me pregunto? No, no son tan ingenuos, lo hacen desde el ‘machetazo’ de una intervención gubernamental insostenible presupuestaria y financieramente, generadora de desconfianza, inactividad económica y pobreza. Pretender el sostenimiento y la economía sostenible desde el sólo asidero de ‘la voluntad política’es imposible, no se sostiene, ni se sostendría por mucho andamio, ni sostén. Por lo tanto, caería por insostenible. No obstante, la contumacia de no poca gente, gente ilustre, con actas de diputados, en nuestro gran Parlamento Español, en número de 180, pretendieron convencerse mutuamente, tras lo que llaman las fuerzas del cambio, de la bondad del destino que dicen ofrecer.

Cuidemos la hondura de las metáforas clásicas. Conocí a uno recientemente que pasó por la ULL, no era economista, este quiso y quiere quitarle lustre a A.Smith hablando mal del mismo burlándose de la metáfora económica de 'la mano invisible'. ¡Bendita metáfora y su obra sobre los sentimientos morales! Esta persona es C. Felber con su "Economía del Bien Común", del que ya hable en dos artículos anteriores. También escuché en uno de los debates de investidura de M. Rajoy contumacias cercanas varias. Resalto la del diputado Tardá apelando a las novedad postmoderna de ‘las democracias participativas’ que sitúan la soberanía por encima de los parlamentos electos; identificando las legitimidades para hacer lo que les pueda venir en gana, en tanto las voluntades que dimanan de la aparente participación coincidan con las políticamente suyas. Apeló Tardá a la necesidad de dos cosas que alcanzarán los catalanes tras su independencia: La socialización de la riqueza y por fin alcanzar un país en el que no exista la peor de las corrupciones, la corrupción de la verdad. ¡Alucinaba yo al escucharlo! El voluntarismo político es tremendamente seductor porque promete mucho pero debe serenamente "sentarse a realizar el cálculo de sus gastos" para ver si se sostiene y quién lo pagará. Fui profesor ayudante en Bellaterra tres años, dos de mis hijos tienen padrinos catalanes, las bellas señoras del mercat del Ninot y de las Flores, los colmados, las empresas grandes, medianas y pequeñas, los colegios profesionales y los sindicatos modernos, las patronales,… incluso, como les gusta decir a los de Podemos, las gentes no los seguirán porque hacia barranqueras impuestas y empobrecedoras no se corre, ni se anda. Las gentes ante las acciones reaccionan y si lo que le prometen y escuchan es socialización de la riqueza ya les digo que no, Catalunya no; no es ese el buen camino para España, ni en ella, ni fuera de ella, en su caso, para Catalunya. Aunque es patente que abundan mucho en España, desde posicionamientos múltiples, las pretensiones de afear el pensamiento clásico y la virtud de la competencia en los mercados. Sólo en pretensiones quedan. Entre éstos creo están los catalanes independentistas y las izquierdas radicales, llenos están de voluntarismo político y carentes de los criterios integradores y compartidos de toda democracia moderna, de criterios económicos racionales optimizadores y de igualdad ante la Justicia y la Ley, criterios que estudié en la ULL y en la UAB y que profundamente agradezco.