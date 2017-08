www :: :: ::

"Las pensiones" José Manuel González Pérez

Tras la aparición de la crisis y más acusadamente desde 2011 corren por internet soflamas que preocupan y angustian a los pensionistas. Se hacía eco de ellas un amigo preocupado. Al que le dije: En cuanto a lo que has oído y leído por internet, querido amigo, de que hay que cambiar las pensiones ya porque hay riesgo inminente de impagos te diré que, como casi siempre, lo que se oye suele estar en función de la conveniencia de quien lo diga. ¡Quizá mi mismo comentario también lo sea! Pero no me resisto a expresar mi reflexión. Son múltiples los argumentos y las perspectivas al respecto del problema económico y financiero de las pensiones: de pensionistas, de ocupados, de parados, de jóvenes, de gobiernos del Estado, de empresas, de sindicatos, de patronales, del resto del mundo que ha financiado en términos netos nuestro excesivo endeudamiento público y privado, de las compañías de seguro,...todos afectados por el envejecimiento de la población, los hijos, la "pirámide de edad" y la ralentización de la actividad económica y el empleo... Como veo que son así de múltiple los enfoques del mismo problema, advierto que es necesario analizarlo bien, todos serenamente, sin alarmismos por cada una de las conveniencias o inconveniencias. Mi lectura es que las pensiones no están en absoluto en peligro hoy ni en próximo futuro. No hay que preocuparse pero sí ocuparse. Están creo suficientemente aseguradas, pero el análisis del problema es necesario. Sin alarmismo, porque no hay peligro ni apremio. Lo que hoy hay es conveniencias ruidosas en clave de soflamas por intereses de parte. Permítanme una pregunta a todos y a cada uno para centrar el tema y darle su importancia relativa: ¿Usted ordinariamente vive y gasta cada día de lo que tiene guardado en una hucha, en un fondo de reserva? Yo no. No tengo ni alcancía. Pero no soy ningún ejemplo, más bien un contraejemplo que ha contribuído fabulosamente a atenuar este problema del que nos ocupamos, perdón por la inmodestia, nuestros 8 hijos y nuestro poco ahorro lo avalan. Normalmente, los ahorros de la hucha se usan excepcionalmente para gastos corrientes y se suelen invertir para que crezcan. ¿O es que usted no ha tirado para adelante sin nada en la hucha, sino trabajando y ajustándose? Mucha gente y yo mismo sí. No obstante, conviene una huchita. Dotarla y también ir prudentemente optimizando su rentabilidad con correcta gestión financiera. El fondo de reserva se ha ido dotando sistemáticamente por superiores cuantías de ingresos por cotizaciones que pagos de pensiones. Lo que ha dado cobertura al pago de las pensiones ha sido el ingreso por cotizaciones reflejo de la confianza y solidaridad intergeneracional entre activos y pasivos (Modelos de overlaping generations). Y ello no descansa en la cuantía del fondo (la hucha), sino en la actividad económica, en el empleo y en la demografía. Efectivamente, tras el rebufo de la crisis y el frenazo de la actividad económica la cobertura de las pensiones lograda con las cotizaciones durante los últimos años se ha situado sobre el 90%. Los datos para 2016 fueron sobre 117 mil M ¤ de cotizaciones respecto a los 135 mil M ¤ de pensiones. Claro está que se ha requerido cubrir ese déficit bien con el fondo y/o, siempre con prudente tacto, con alternativas presupuestarias o financieras y con pactos. Y se hará, no cabe duda. Eso es lo que correctamente entiendo se ha hecho con el fondo de reserva de las pensiones y lo que se hará mediante la eventual reforma de las pensiones y los pactos de Toledo. Insisto, el alcance del problema de las pensiones está en función del crecimiento o decrecimiento demográfico y del crecimiento o decrecimiento de la actividad económica y del empleo, no estrictamente en función de la hucha (fondo de reserva). Las expectativas de crecimiento tras la normalización política en España creo permiten relajar los ceños fruncidos. Espero que este argumento tranquilice a las gentes ante las "liebres cojas y dañinas" generadoras de desconfianza que corren por las redes sociales y por las calles alarmando.







