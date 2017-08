www :: :: ::

"¿Desde fuera o desde dentro?" José Manuel González Pérez

Hay varias soflamas y panfletos que corren al rebufo de la crisis ya desde 2011 por whatsapp e internet. En los que detalladamente se indica qué es lo que deberían cobrar los señores diputados y la eliminación de todo privilegio de los parlamentarios respecto al resto de ciudadanos. Cuando uno se detiene a analizar estos escritos advierte que responden a los intereses de alguien que desea articular el Parlamento desde fuera. ¿Desde la calle? ¿Desde su casa? ¿Desde la mía? ¿Desde la tuya? ¡Y colocarse o colocarnos dicen apalancadamente y súbitamente por encima del Parlamento! Ahora se dice "empoderarnos". ¿Suena bien, suena naif? ¡Ojalá me suban el salario! ¡A mí y a todos! ¡Ojalá se acabe también el paro! ¡Ojalá no quiebren, ni cierren las empresas públicas y/o privadas, ni el sector público que los pague! Ojalá, ¿pero los recursos no eran escasos? A mí esto del empoderamiento y la "democracia participativa y directa" me parece peligroso, suena terrible y sabe a rancio, pues descansa sin sostén en un gran voluntarismo político sin fundamentos económicos alguno. Vuelvo al Parlamento, si quieren cambiar sus reglas hay que ganarse estar dentro del Parlamento. Desde fuera yo nunca legitimaría nada, ni mi propia elección, ni designación, ni mi salario. Hacerlo es infligir una herida mortal a la Democracia y a la Economía Social de Mercado, la Social y Democrática de Derecho que tenemos. La gestión de las iniciativas populares ya está inventada y deben seguir los cauces de proporcionalidad para excitar a los representantes electos. Hay mucho "loco autoabanderado" que se arroga la representación de las gentes sin contar con las gentes y con escaso fundamento, insisto. Yo a estos infundios no me presto, casi siempre son ruido y esconden voluntades que no se aprecian en las banderas, ni ideas que el autoconsiderado "líder de la calle" ondea. Me dice un amigo, "¿pero no te parece genial que se rijan los diputados con los mismos derechos que los demás españoles y que no tengan tanto privilegio? Y continúa: ¡Nunca he oído que quieran cambiar dichos privilegios, pero sí que hay que cambiar las pensiones de los demás españoles!". ¡Quizá!, le respondí, ¡pero desde dentro! Por otro lado, hay que cuidarse dentro y fuera de los desincentivos en exceso igualitarios que generan mediocridad. La envidia y los recelos así como los privilegios deben ser contenidos y gestionados por cada uno de los de dentro y los de fuera. Esto no se impone sólo por una ley, el papel es lo más humilde que hay, soporta todo. Si cada uno, dentro y fuera, no está "almado" (armado) en valores, sucumbe. Y tras cada error y caída concreta, dentro y fuera, hay basura, corrupción concreta, no generalizada. Quizá desde dentro en esta legislatura que por fín arranca sí se debieran ajustar ciertos privilegios, pero sin aguar el estímulo, ni la diferencia para querer o aspirar a entrar y para cumplir de la mejor forma con la función de diputados.







