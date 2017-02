El semanario «Desde la Fe» califica de asesina a la nueva constitución de Ciudad de México

:: ::

documento ilegítimo, atropellado, recetario de ideologías y de absurdos jurídicos». Así empieza el editorial del semanario «Desde la Fe», propiedad de la archidiócesis de México. CAMINEO.INFO.- «Bastaron cuatro meses para lograr un». Así empieza el editorial del semanario «Desde la Fe», propiedad de la archidiócesis de México. Se afirma que el nuevo texto constitucional «fue secuestrado por las izquierdas intolerantes, asesinas y absurdas por reconocer derechos en donde no se deberían y no reconocer aquéllos que deberían estar en la norma». Además se recuerda que «el jugoso y lucrativo negocio de muerte beneficia, principalmente, a las farmacéuticas y laboratorios fabricantes de medicamentos para inducir la muerte de seres humanos a los que la ciencia ha confirmado, efectivamente, con capacidad autónoma para vivir y desarrollarse como personas». La nueva constitución de la Ciudad de México entrará en vigor el próximo 17 de septiembre.







