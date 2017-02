»

CAMINEO.INFO.- La Carta a los Hebreos propuesta por la liturgia del día exhorta a vivir la vida cristiana con tres puntos de referencia: el pasado, el presente y el futuro. Primero nos invita a hacer memoria, porque la vida cristiana no comienza hoy: continúa hoy. Hacer memoria es recordarlo todo: las cosas buenas y las menos buenas, es poner mi historia ante Dios, sin taparla o esconderla. Hermanos, recordad aquellos días primeros: los días del entusiasmo, de avanzar en la fe, cuando se comenzó a vivir la fe, las pruebas sufridas… No se entiende la vida cristiana, tampoco la vida espiritual de cada día, sin memoria. No solo no se entiende: no se puede vivir cristianamente sin memoria. La memoria de la salvación de Dios en mi vida, la memoria de los males en mi vida; y cómo el Señor me ha salvado de esos males. La memoria es una gracia: una gracia que hay que pedir. Señor, que yo no...