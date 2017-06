www :: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo





Nuevo programa sobre la trata de personas podría apoyar el aborto y la prostitución Austin Ruse, Del Center for Family & Human Rights / a&a

Los grupos conservadores de derechos humanos están cada vez más alarmados por una nueva propuesta de financiación para combatir la trata de personas en todo el mundo. También están preocupados por los grupos que parecen haber sido escuchados por la Casa Blanca, específicamente por Ivanka Trump, quien parece estar respaldando la posición de la Casa Blanca. La cuestión inmediata es la iniciativa para eliminar la esclavitud moderna y los $25 millones que ahora están disponibles para que los grupos puedan aplicar a ellos. El dinero disponible del Departamento de Estado es principalmente para atraer a más donantes-fundaciones, gobiernos extranjeros, negocios y grupos de defensa- para crear una fundación permanente de mil millones de dólares que estaría más allá de la influencia de los políticos de los Estados Unidos. El programa surgió durante el gobierno de Obama con el apoyo de senadores republicanos de alto rango y, los críticos afirman que fue realizado sólo con un aporte limitado de grupos conservadores de derechos humanos que trabajan en la trata de personas. Una coalición de grupos de derechos humanos envió una carta al presidente Trump hace un mes exponiendo sus preocupaciones; la coalición organizada por Global Centurion, dirigida por Laura Lederer, activista desde hace mucho tiempo contra la trata de personas, afirma que las primeras reuniones de la fundación privada se llevaron a cabo en secreto “con sólo unos pocos de los más grandes y bien financiados grupos anti trata de personas que fueron invitados a participar”. El grupo encargado de la junta de la nueva fundación privada también se creó sin transparencia adecuada. En cuanto a las cuestiones de política, la coalición está más preocupada por las cuestiones de la prostitución y el aborto. Muchos de los grandes grupos que trabajan por la trata de personas son blandos y/o aceptan la prostitución legal, muchos de ellos lo llaman “trabajo sexual” y lo consideran legítimo. La coalición Centurión Global señala que la mayor parte de la prostitución es precisamente el tipo de trata de personas que están tratando de eliminar. Algunos de estos mismos grupos también apoyan el aborto legalizado y la solicitud de propuestas emitidas por el Departamento de Estado el 16 de marzo, la cual puede permitir que una fundación privada financiada por los Estados Unidos se oponga a la política estadounidense contra el financiamiento de grupos de aborto en el extranjero. En un memorándum de antecedentes proporcionado por el Centurión Global al Friday Fax, se afirmó que varios grupos cercanos al proceso apoyan abiertamente el aborto, entre ellos el grupo de trabajo izquierdista Solidarity Center, el grupo feminista Futures Without Violence (Futuros Sin Violencia), Free the Slaves / Freedom Fund, ECPAT International, Coalition to Abolish Slavery, y Hillary Clinton-supported Vital Voices. Los críticos señalan que el aborto es una herramienta utilizada por los proxenetas y otros traficantes para mantener trabajando a sus esclavos sexuales. Otros grupos no dicen nada sobre los temas de la prostitución y el aborto, lo que es una posición que los críticos consideran que eso permiten que estos temas puedan crecer, incluyendo los $50 millones al año del National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Niños Explotados), y los $30 millones anuales de Humanity United, United Way, Polaris, International Justice Mission (La Misión Internacional de Justicia) y el nuevo Human Trafficking Institute (Instituto de Tráfico de Personas). Muchos de estos grupos se reunieron en la Casa Blanca con Ivanka Trump y el miedo consiste en que ahora ellos pueden influir para desviar más de mil millones de dólares al año en nuevos fondos, y exprimir a grupos más pequeños mediante un trabajo efectivo en el terreno. Están programadas más “sesiones de escucha”. La coalición dirigida por Centurión Global está pidiendo que se retire la solicitud de propuestas y que se invite a los grupos conservadores a participar en el proceso, incluyendo la próxima sesión de escucha en la Casa Blanca, con el fin de asegurar que la prostitución y el aborto no sean apoyados por la nueva fundación







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: