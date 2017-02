:: ::

5 Estrellas - Excelente 4 Estrellas - Bueno 3 Estrellas- Normal 2 Estrellas - Mediocre 1 Estrellas- Muy Malo





El Frente de Liberación Gay de Cataluña pide censurar el testimonio de Philippe Ariño, homosexual converso INFOCATÓLICA

El Frente de Liberación Gay de Cataluña quiere que se suspenda el encuentro organizado por la Delegación de Juventud de la diócesis de Barcelona para dar a conocer la experiencia de Philippe Ariño (Café Youcat – «¿Puedo amar a todos?»), un homosexual francés autor del libro «Homosexualidad contracorriente» y que tiene un blog donde explica sus puntos de vista (www.araigneedudesert.fr). Que una persona homosexual tenga su criterio y que éste sea diferente de grupos que han convertido la homosexualidad en un proyecto político, no significa que tenga que ser silenciado. Todo lo contrario, en una democracia el debate abierto, respetuoso y racional, constituye una característica. Estamos hartos de que todo lo que se aparte del discurso político de las organizaciones LGBTI y de la perspectiva de género quiera ser silenciado y reprimido. ¿Qué sociedad sería aquella en la que se pudieran formular todos los puntos de vista inimaginables sobre la familia, las relaciones sexuales, excepto aquellas que proponen puntos de vista como los de Philippe Ariño? No puede ser. Es totalitario acusar «de homofobia» a todo el que discrepe. Lo han hecho todas las ideologías de aquella naturaleza: para el franquismo eran antipatrióticos todos los que criticaban su régimen, para los comunistas eran antisociales todos aquellos que discrepaban de su teoría, y así sucesivamente. Exigimos respeto por la libertad de expresión para todos. Afirmamos que los privilegios legales y económicos que la Generalitat de Catalunya y en su ámbito la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona vienen otorgando a estos grupos han fabricado las condiciones para que quieran convertirse en dictadores de lo que se puede decir en Cataluña. CAMINEO.INFO.- Comunicado de la Asociación e-cristians







Comenta la noticia Los comentarios tiene un número limitado de carácteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL CODIGO DE SEGURIDAD . Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE CAMINEO

Nombre: Email: Titulo: Comentario: