Las «Girl Scouts» toman como modelo a la fundadora de Planned Parenthood

numerosas críticas por promover a la fundadora eugenista de Planned Parenthood, Margaret Sanger, como modelo para las niñas. CAMINEO.INFO.- Los consejos de las Girl Scouts en los Estados Unidos están siendo objeto depora la fundadora eugenista de Planned Parenthood,, comopara las niñas. Los consejos describen a Margaret Sanger como «instrumento en el desarrollo del movimiento de derechos humanos e importante para los logros de las mujeres», explicó Rochelle Focaracci. O una de las «mujeres más inspiradoras y empoderadoras de la historia de Estados Unidos», «una mujer que ha tenido un impacto significativo en la sociedad» y una mujer que «abrió la primera clínica de control de la natalidad». La inclusión de Sanger como un ejemplo positivo para los chicas exploradoras en el Consejo Gateway es parte de un proyecto para las Brownie Girl Scouts, que son niñas de segundo y tercer grado. Ideología promovida entre las niñas Margaret Sanger es bien conocida por haber sido racista, eugenista y fundadora de Planned Parenthood, la cadena de abortos más grande del país. Hay numerosas citas documentadas sobre su ideología y desprecio por ciertos segmentos de la humanidad, y su deseo de ver a sus poblaciones controladas. «No queremos que se diga que queremos exterminar a la población negra», dijo Sanger en 1939. También dijo de los inmigrantes y los pobres que son «malezas humanas», «criadores temerarios», «seres humanos que nunca deberían haber nacido». Sanger dijo también que el control de la natalidad es para «eliminar a los que no son aptos». «¿Por qué las Girl Scouts incluirían a Margaret Sanger en su lista de «Mujeres Trabajando por los Derechos Humanos?», Preguntó Focaracci. «¿Es esto realmente lo que las Girl Scouts esperan que sus líderes de tropa enseñen a sus jóvenes miembros?» El grupo de Focaracci documenta la asociación de las Girl Scouts con Planned Parenthood y otros grupos abortistas, un tema que ha ido en aumento en los últimos años. Esto ha incluido exponer a las niñas a la ideología de género, la defensa de los matrimonios homosexuales, el feminismo radical y la defensa del aborto . Las Scouts han negado que trabajan con Planned Parenthood, y también han insistido en que no toman una posición sobre el aborto.







