Una campaña en Twitter exige al Ministerio de Sanidad acabar con las pseudoterapias INFOCATÓLICA

piden al Ministerio de Sanidad tomar cartas en lo que consideran un problema de salud pública: la proliferación de pseudoterapias y pseudociencias supuestamente beneficiosas para la salud pero cuyo efecto en el mejor de los casos es inexistente y en el peor se ha demostrado peligroso o contraproducente. Lo cuenta El Confidencial. Bajo la etiqueta #StopPseudociencias se amontonaron ayer, 13 de febrero, los mensajes quesupuestamente beneficiosas para la salud pero cuyo efecto en el mejor de los casos es inexistente y en el peor se ha demostrado peligroso o contraproducente. Lo cuenta El Confidencial. Un creciente peligro CAMINEO.INFO.- La campaña tuvo lugar durante toda la jornada (de 9 a 21 horas) y fue organizada por una coalición de asociaciones, entre ellas la Asociación para Proteger al enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), la Red de Prevención del Sectarismo y Abuso de la Debilidad (RedUNE), el Grupo Español de Pacientes con Cáncer y el Círculo Escéptico. La intención fue emplazar al Ministerio de Sanidad a tomar medidas “contra la gran cantidad de movimientos que postulan terapias pseudocientíficas, con el creciente peligro que ello conlleva para la salud”. En la mayoría de esos mensajes se enlazaba o adjuntaba un documento que se refería a un afectado por alguna pseudoterapia. Según la APETP, en un mes consiguió reunir informes de 1.800 pacientes y ciudadanos que han sufrido las consecuencias de algunas de estas terapias pseudocientíficas, incluidos algunos en los que el afectado falleció por sus consecuencias o por haber abandonado el tratamiento recomendado por su médico. “Esto nos confirma que no se trata de un problema anecdótico, sino de una difusión incontrolada de desinformación y movimientos peligrosos en el terreno de la salud”, explica Emilio Molina, vicepresidente de APETP. La lluvia de mensajes dirigidos al Ministerio de Sanidad se prolongó durante 12 horas, con la intención de generar el impacto suficiente para que el Ministerio de Sanidad se pronuncie al respecto. Éxito en las redes La iniciativa, lanzada por la cuenta de Twitter “Stop Pseudociencias” (@StopPseudo), logró en tan sólo una hora y media convertirse en Trending Topic (listado de 10 etiquetas más nombradas en Twitter), según leemos en EITB. A lo largo de la jornada, sobre todo por la tarde, estuvo durante mucho tiempo en los primeros puestos de la red social a nivel español. Según informan los impulsores en su cuenta, el objetivo era “intentar visibilizar el bombardeo de pseudoterapias al que la sociedad está sometida”, y pidieron para ello que los ciudadanos compartieran los casos relacionados con estas pseudoterapias. Así, llamaron a reportar capturas de folletos, páginas de Facebook o eventos y citar al Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) para evidenciar esta realidad. Los resultados han sido numéricamente exitosos. Según la herramienta de medición analítica Trendsmap, se han publicado 12.100 tuits durante la campaña, con 7.700 retuits (lo que supone un 64 %) y un máximo de 54 mensajes por minuto. En cuanto al sexo de los usuarios, ha estado muy igualado, con un 47 % de mujeres y un 53 % de varones. La influencia de lo publicado ha sido muy amplia. Según la analítica de Tweet-Tag, los 1.296 tuits publicados en la hora de más actividad han tenido una audiencia de 1.859.093 usuarios, con 4.662.670 impresiones. Tweet Binder ofrece cifras aún mayores, ya que calcula la última hora y media de la campaña, con 1.793 tuits, con unos impactos potenciales de 5.249.385 usuarios. Entre las cuentas que se han sumado a la jornada de protesta electrónica no sólo se encontraban entidades dedicadas al fenómeno sectario y plataformas de escépticos y activistas, sino también muchos profesionales de la farmacia, la medicina y la psicología, además de instituciones tan importantes como la propia Organización Médica Colegial (OMC), que afirmaba en un tuit que “Desde la OMC nos sumamos a esta campaña”, algo que fue retuiteado más de un centenar de veces. Continuidad de la iniciativa Según leemos en Con Salud, la semana verá rematada su carácter de alerta contra pseudoterapias con la jornada “Las terapias peligrosas: parasitando la salud”, que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de febrero en el Hospital La Paz de Madrid. Este encuentro será una revisión del problema de estos fraudes sanitarios en varias áreas del sistema sanitario, como enfermería, oncología, nutrición, fisioterapia, psicología, farmacia, etcétera. Las entradas para esta jornada ya están agotadas pero las conferencias se grabarán en vídeo y se colgarán posteriormente en la web www.terapiaspeligrosas.com. Según explica en El Confidencial Rocío P. Benavente, tras esta campaña se encuentra esta queja: que las autoridades no hacen nada (o lo suficiente) para proteger a la ciudadanía de aquellos que emplean lenguaje y maneras pseudocientíficas para hacer negocio a costa de la salud. Cursos en universidades y centros educativos, productos pseudocientíficos en las farmacias, charlas divulgativas en espacios públicos y pseudoterapias en centros sanitarios son algunas de las manifestaciones pseudocientíficas para las que se pide una respuesta estricta y eficaz. “Hay que empezar por aplicar la legislación que ya existe”, señala Fernando Frías, abogado y autor de La lista de la vergüenza, un blog en el que documenta y explica los coqueteos de las instituciones públicas con las pseudoterapias. Según Frías, en España existen leyes que regulan distintos aspectos de esta cuestión, pero la disparidad de competencias entre en Estado y las Comunidades Autónomas y la complejidad de cumplimiento de algunas de esas normas hacen que muchas veces sean obviadas o que sus procesos no se completen. Pseudoterapias en los centros sanitarios Las bases y la coordinación de la sanidad en Espala competen al Estado, que es la que ha emitido las dos normas básicas que regulan esa cuestión, el RD 1277/2003, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y la Lay 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Según esos textos, cualquier actuación para la “conservación, mantenimiento y restablecimiento de la salud mediante el diagnóstico, la indicación terapéutica y el pronóstico o la prevención, recuperación y rehabilitación de disfunciones somáticas mediante el empleo de agentes físicos” son actuaciones sanitarias y están encomendadas a profesionales sanitarios, igual que los establecimientos en los que se realicen. Frías explica que tal y como está redactada esta norma, da pie a cierta confusión de la que algunos se aprovechan. “Existe una interpretación, la correcta y la que utilizan los tribunales cuando los casos llegan hasta ellos, que señala que toda actividad sanitaria requiere de su correspondiente título o habilitación; y la otra, que defiende que si la lleva a cabo alguien no titulado, entonces no es una actuación sanitaria”. La norma, dice, debería ser más clara, pero sobre todo es necesario hacer que se cumpla. Productos pseudocientíficos en las farmacias Como explica Fernando Frías en La lista de la vergüenza, la ley define medicamento como “toda sustancia que se presente como poseedora de propiedades para tratar o prevenir enfermedades”, pero el Ministerio de Sanidad otorgó a los medicamentos homeopáticos la categoría de “medicamentos especiales”, con lo que no tienen que demostrar sus propiedades, solamente que son inocuos. Eso sí, establece que para venderlos deben estar autorizados y registrados. En una disposición, ya derogada, del RD 2208/1999, se permitía la venta de medicamentos homeopáticos mientras se tramitaba su autorización, pero se establecía también que si terminaba ese plazo sin concederse esa autorización, ésta se entendía denegada por silencio administrativo. El periodo terminó en 1995 sin que se hubiese concedido ninguna autorización, así que en ese momento terminó también la autorización provisional de venta. Después de eso, otro periodo de autorización de medicamentos homeopáticos se abrió en 2012. Solo cinco la obtuvieron. Es decir, que solamente cinco medicamentos homeopáticos se venden de forma reglamentaria en España. Suso Fernández es farmacéutico comunitario y fundador de Farmaciencia, una iniciativa que defiende que sólo medicamentos con eficacia científicamente demostrada se vendan en las farmacias. Él explica que la ley que regula su actividad es estricta y positiva (“sólo se puede hacer lo que la ley permite”) y que según esto, vender productos de terapias alternativas en una farmacia no estaría permitido. Sin embargo, es una práctica que se defiende y promociona desde algunos colegios farmacéuticos y otras instituciones de la profesión. “En la práctica, mientras no mates a nadie, y se pueda probar que la muerte se debe a tu intervención directa, aquí puedes hacer lo que quieras”, lamenta Fernández. Pseudociencias en las aulas La universidad, uno de los guardianes y dispensadores de conocimientos en la sociedad actual, debería ser territorio exclusivo de lo científicamente demostrado, pero a veces no es así. Las pseudoterapias no suelen formar parte de las enseñanzas regladas oficiales, pero encuentran agujeros para colarse por doquier en títulos propios, másteres, cursos, jornadas, cursos de verano y todas aquellas actividades educativas complementarias, tanto en las universidades privadas como, por desgracia en las públicas. Aunque es un fenómeno duramente combatido tanto desde fuera como sobre todo desde dentro (muchas veces son los propios profesores y alumnos lo que protestan y piden la retirada de estos contenidos), las pseudociencias siempre vuelven a colarse en la universidad. Esto se debe a que cada centro tiene competencias para ofertar sus propios cursos, y en las instituciones más grandes es difícil que el órgano de gobierno controle y apruebe toda la oferta educativa. “Las pseudoterapias, por ejemplo, no suelen cuajar en las facultades de Medicina, donde sería fácil identificarlas y vetarlas. Pero a veces llegan por otras vías, como las facultades de Educación o relacionadas, porque parecen un buen complemento para esos estudios”, explicaba Fernando Frías a El Confidencial.







