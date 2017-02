:: ::

Sor Lucía Caram acusa a la Iglesia de «apedrear» y «odiar» INFOCATÓLICA





Apenas tres semanas después de afirmar en televisión que la Virgen María «tuvo sexo» con San José, la monja dominica Lucía Caram protagoniza un spot promocional con Nacho Vidal, actor porno y director y productor de cine pornográfico. La conversación gira en torno a la condición transexual del hijo de Vidal, de cuatro años: «Mi hija nació llamándose Nacho», dice. A lo que Sor Lucía Caram responde así: «Una amiga mía me explicó que su hijo era transexual, y me dijo: 'Voy a llevarlo al psicólogo'. Mi planteamiento fue: 'Ve tú primero al psicólogo para aceptarlo'». «Durante mucho tiempo», añade, «la Iglesia se ha dedicado a apedrear a aquellos que no vivían de acuerdo a la norma. Yo creo que nada ni nadie nos puede quitar la libertad interior, la libertad de decidir y hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Hemos tenido suficiente religión para odiarnos, para crear normas y estructuras, pero no para amarnos».







