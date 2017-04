La falsa vidente Vassula Ryden visita España... Ħy la acogen en parroquias!

www :: ::

La falsa vidente Vassula Ryden visita España... ¡y la acogen en parroquias!

CAMINEO.INFO.- La autoproclamada vidente Vassula Ryden está unos días en España, en una gira que inicialmente tenía previsto impartir conferencias en tres ciudades: Barcelona, Murcia y Valencia, en instalaciones católicas. Algunas personas se pusieron en contacto con los obispados respectivos manifestando su sorpresa y pidiendo su cancelación. Según algunas informaciones que nos han llegado, el Arzobispado de Valencia no permitió que se celebrara la conferencia prevista para aquella ciudad, en el Centro Arrupe, y tuvo que trasladarse a un hotel valenciano. Sin embargo, parece que las otras dos intervenciones públicas de la farsante, programadas en principio para el pasado martes 18 en Barcelona (Parroquia de Santa María Reina) y en Murcia (Parroquia de San Benito), han continuado en cartel. Con lo que se difunde la confusión doctrinal entre los fieles católicos y se olvidan los pronunciamientos de la Santa Sede sobre Vassula Ryden. ACTUALIZACIÓN: fuentes del Obispado de Cartagena confirman que ha sido suspendida la conferencia programada para Murcia. ¿Quién es Vassula? Vassula Ryden (Egipto, 1942) es una autoproclamada vidente de confesión ortodoxa griega que en 1985 comenzó a recibir mensajes de Jesucristo y de ángeles. Lo hace por el procedimiento conocido como “escritura automática”, propio de médiums, espiritistas y canalizadores de la New Age. Su obra, contenida en varios volúmenes que llevan el título de La verdadera vida en Dios, tiene pretensiones ecuménicas. Como sucede en otros casos de supuestos videntes no reconocidos por la Iglesia, Vassula y sus partidarios confunden al clero y al pueblo fiel asegurando ser aprobados por la jerarquía de la Iglesia, en una clara estrategia de proselitismo engañoso. Un análisis de los supuestos mensajes de Cristo muestra la insistencia obsesiva en su difusión para que el mundo pueda salvarse. Pronunciamientos oficiales de la Santa Sede A la luz de la difusión de los mensajes de Vassula y de la confusión que generan, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha tenido que hacer pública en dos ocasiones la postura oficial de la Iglesia. Que, junto a aspectos positivos que reconoce en una Notificación del año 1995, firmada por el cardenal Joseph Ratzinger, subraya “un conjunto de elementos fundamentales que deben considerarse negativos a la luz de la doctrina católica”. Se refiere, en primer lugar, al carácter sospechoso de las modalidades de revelación (lo ya señalado antes, que no se da en el ámbito cristiano, sino sólo en el paranormal y esotérico). Y también a “algunos errores doctrinales”. A saber: - Confusión y ambigüedad al hablar de las tres Personas de la Santísima Trinidad. - Milenarismo y catastrofismo sobre el futuro. - El advenimiento de una comunidad pan-cristiana, en una concepción errónea del ecumenismo. El documento precisa que “el hecho de que en los escritos posteriores de la señora Rydén esos errores ya no aparezcan, es signo de que los presuntos ‘mensajes celestiales’ son fruto sólo de meditaciones privadas”. Y añade que la vidente se ha situado fuera de la disciplina de su propia Iglesia, la ortodoxa. La notificación de la CDF concluye afirmando que “el efecto de las actividades llevadas a cabo por la señora Vassula Rydén es negativo”, y por ello pide de forma directa a los obispos que “no se dé ocasión alguna en el ámbito de sus respectivas diócesis a la difusión de sus ideas”. Además, “invita a todos los fieles a no considerar sobrenaturales los escritos y las intervenciones de la señora Vassula Rydén”. Debido a la confusión que siguió generando la vidente, una década más tarde la CDF tuvo que enviar una carta en 2007 a las Conferencias Episcopales de todo el mundo, firmada por el cardenal William Levada, subrayando que “la Notificación de 1995 sigue siendo válida por lo que se refiere al juicio doctrinal sobre los escritos examinados”. Si bien señala que en un diálogo con el dicasterio, Vassula aclaró algunos puntos doctrinales y “también sobre la naturaleza de sus mensajes, que se presentan no como revelaciones divinas, sino más bien como meditaciones personales suyas”. Otras observaciones críticas Después de los documentos citados, Vassula y sus defensores aseguran que la postura de la Santa Sede ha cambiado por los diálogos que se han producido, pero lo cierto es que se trata de avances en la discusión teológica, y no de un reconocimiento implícito o explícito como tratan de hacer creer, continuando con la confusión y el engaño. Como señala Miguel Pastorino, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), “toda propaganda de cambio de opinión en Roma sobre Vassula es falsa”. En el artículo de Pastorino pueden verse otros pronunciamientos de obispos católicos prohibiendo las actividades en torno a Vassula Ryden en sus Iglesias locales. Lo mismo ha sucedido en el mundo ortodoxo, donde ha tenido que intervenir hasta el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla para dejar clara la herejía, la confusión y el peligro de sus escritos y actividades. Como reconoce Pastorino, “la lista de episodios de proselitismo engañoso a espaldas de los Obispos es larga y continúa”. Manuel Guerra, miembro de la RIES y autor del Diccionario enciclopédico de las sectas (BAC), afirma en esta obra que los grupos de oración en torno a Vassula “corren el riesgo de originar una secta”. Para terminar, cabe destacar que el P. François Dermine, dominico que preside actualmente el GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa), organismo reconocido por la Conferencia Episcopal Italiana para el tema de las sectas, ha sido claro a la hora de rechazar los escritos de Vassula en un libro y diversos artículos y conferencias. Además, ha recuperado y albergado la página web www.pseudomystica.info, elaborada por una ex seguidora de Vassula, que había sido cerrada por las presiones legales de los adeptos de la vidente.







