Derecho a Vivir convoca la VII Marcha por la Vida para el próximo 18 de junio Prensa Derecho A Vivir

La plataforma Derecho a Vivir convoca la VII Marcha por la Vida para el próximo 18 de junio con el lema ‘Un latido, una vida’. El acto se celebrará simultáneamente en Madrid y en varias ciudades españolas y propondrá al Gobierno que incluya la realización de una ecografía a la mujer embarazada dentro de la información previa al aborto. La portavoz de Derecho a Vivir, la Dra. Gádor Joya, ha explicado la VII Marcha por la Vida en estos términos: “La ecografía que proponemos puede salvar muchas vidas porque cuando una madre escucha el latido de su hijo, la vida que lleva dentro, algo cambia para siempre dentro de ella. Si su corazón late, es que vive. Y si vive, ¿por qué no dejarlo vivir?” La Dra. Joya recuerda que el Gobierno debe cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que afirma que la vida del nasciturus es un bien jurídico que el Estado tiene el deber y la obligación de proteger. En este sentido se lamenta de que “la ley actual no busca proteger la vida del nasciturus ya que la información que recibe una mujer que quiere abortar es incompleta y no muestra la verdad del aborto”, por lo que la inclusión de un ecografía al menos puede mostrar esa verdad y supone un paso hacia la protección de la vida prenatal” Derecho a Vivir espera que muchos ciudadanos salgan a la calle para recordar a los más de 100.000 niños que mueren cada año en España a causa del aborto y también para lograr objetivos concretos para proteger la vida prenatal, y ayudar a las mujeres a las que no se da otra alternativa que poner fin a su embarazo. “Es muy probable que una mujer que escucha el latido del corazón de su hijo quiera seguir adelante con su embarazo, y aún en el caso de que siguiera decidida a abortar, al menos habrá conocido la verdad: dentro de ella existe un ser humano con un corazón que late, y que vive dentro de ella”, concluye la Dra. Gádor Joya.







