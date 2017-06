www :: ::

Jugando a ser Dios: EE.UU e India dan permiso a Bioquark para intentar reanimar el cerebro de 20 pacientes ForumLibertas.com / a&a

Bioquark es una empresa estadounidense de biotecnología que ha logrado la autorización de los gobiernos de EE.UU. y la India para tratar de revivir a los muertos. El director de la compañía, Iro Pastor, explica que el proyecto Reanima consiste en tratar de “resucitar” partes del cerebro de pacientes declarados clínicamente muertos. Este paso acelera la posibilidad de que lo ciencia rompa los débiles límites éticos que aún perduran a la hora de regular la práctica científica, algo que ya denunciaba el clásico literario Frankenstein de la escritora inglesa Mary Shelley. Y es que el deseo del hombre por conseguir la inmortalidad recuerda otros episodios, también bíblicos como el de la Torre de Babel. Al final consiste en romper los límites naturales promovido por el deseo de ser Dios. La polémica empresa en cuestión está trabajando actualmente con el hospital Anupam, en India, para seleccionar allí a 20 pacientes. Los requisitos para formar parte de este experimento pionero son no tener actividad en el sistema nervioso y seguir conectado a aparatos de soporte vital. Las razones para que este proyecto se lleve a cabo en este país, según Bioquark, son dos: los costes y la legislación existente acerca de mantener a un cuerpo con vida artificialmente. “Acabamos de recibir la aprobación para seleccionar los primeros 20 pacientes y estamos trabajando con el hospital para identificar a familias que tengan algún miembro clínicamente muerto y que por barreras religiosas o condiciones médicas de algún tipo no puedan donar sus órganos”, explica Pastor. Terapias de regeneración Al parecer, este proceso ya se habría probado anteriormente con salamandras, cuyas extremidades vuelven a crecer. Asimismo el experimento se ha probado con otras especies de anfibios y algunos peces, donde se ha comprobado que se ha regenerado una porción considerable de su cerebro después de haber sufrido un trauma grave. La compañía aclara que no espera devolver a la vida a nadie. Sin embargo, la prueba podría abrir la puerta a nuevas terapias para regenerar daños cerebrales en pacientes que sí están vivos, pero en coma, así como en el tratamiento de múltiples enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Párkinson. Pero, ¿a qué precio?







