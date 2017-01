:: :: ::

La Conferencia Episcopal premia a Antonio Pelayo, Ángel Expósito y Txomin Pérez Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA

CAMINEO.INFO.- La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social ( CEMCS) ha entregado hoy , 25 de enero, los Premios ¡Bravo! 2016, que se conceden anualmente, en un acto que se celebra en la sede de la Conferencia Episcopal Española. El jurado designado por la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social (CEMCS) y constituido en Madrid el 29 de noviembre de 2016, ha otorgado los Premios ¡Bravo! con el fin de «reconocer, por parte de la Iglesia, la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos» (Normas, art. 2). Palabras de Antonio Pelayo En nombre de los premiados ha ofrecido unas palabras de agradecimiento el sacerdote y periodista Antonio Pelayo. Ha afirmado que «se puede ejercer el periodismo sin herir». «La verdad –continuó– hay que tomársela muy en serio, sino no se puede comunicar». Discurso de monseñor Ginés García Beltrán Por su parte, el obispo de Guadix-Baza y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social (CEMCS), monseñor Ginés García Beltrán, ha ofrecido el discurso en este acto de entrega de los premios. Monseñor García Beltrán ha agradecido la labor de los comunicadores. «Cada uno de ustedes a su manera, queridos premiados, han acercado a nuestra vida expresiones de la verdad o de sus inseparables hermanas, la bondad y la belleza. De su búsqueda, de su hallazgo o de su expresión ustedes han sido protagonistas en este año y se lo queremos agradecer. Creemos que en la base de la humanidad están estas tres hermanas transcendentales: verdad, bondad y belleza, y sin cualquiera de ellas no hay humanidad en su sentido más pleno y auténtico». El prelado ha insistido en la necesidad de ofrecer al verdad. «Sin la posibilidad de la verdad, sin su búsqueda, sin aspirar a ella como algo posible y necesario, podemos dejar al mundo a merced de ideologías totalitarias o populistas, de medias verdades, de eslóganes, de marketing, de tuits ofensivos o ridículos. Sin verdad no hay justicia sino arbitrariedad, no hay libertad sino libertinaje, no hay bondad sino oportunismo, no hay belleza sino apariencia. Prescindir de la verdad, o darla por superada, nos aboca a una sociedad sin humanidad». Con esta descripción no se rinde, sino al contrario: para monseñor García Beltrán «es una llamada a la esperanza». Por ello, ha afirmado rotundo que «la verdad, como la bondad y la belleza, son posibles». Premios ¡Bravo! 2016 Premio ¡Bravo! Especial: Antonio Pelayo, sacerdote y periodista, por su trayectoria en prensa, radio y televisión.

Premio ¡Bravo! de Prensa: Pedro G. Cuartango, por su trayectoria como columnista.

Premio ¡Bravo! de Radio: Ángel Expósito, por dar voz a los sin voz en los lugares de conflicto.

Premio ¡Bravo! de Televisión: series históricas (Isabel, Carlos y La Corona partida) emitidas por Televisión Española.

Premio ¡Bravo! de Nuevas Tecnologías: Agencia La Machi, por la iniciativa mensual El vídeo del Papa.

Premio ¡Bravo! Fotoperiodismo: Santi Palacios, por su trabajo profesional sobre los refugiados.

Premio ¡Bravo! de Cine: Laura Contreras, por su interpretación en la película Luz de soledad.

Premio ¡Bravo! de Publicidad: Anuncio Salvemos las cenas de McCann Worldgroup España, para Ikea.

Premio ¡Bravo! de Música: coro de RTVE, por su especialización en la polifonía clásica y religiosa.

Premio ¡Bravo! al Trabajo diocesano: Txomin Pérez, de la Oficina de Comunicación de la diócesis de Palencia Este año, por primera vez, se ha concedido el Premio ¡Bravo! Fotoperiodismo, que se suma a las nueve categorías que se distinguían actualmente.







