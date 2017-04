www :: :: ::

La CEE refuerza la campaña a favor de marcar la X de la Iglesia en la Declaración de la Renta en España

Santiago Llopis Perpinán / CAMINEO.INFO VALENCIA





Xtantos recuerda también que la casilla de la Iglesia católica y la de Fines Sociales son perfectamente compatibles y que se pueden marcar al mismo tiempo, que no se paga más, ni Hacienda devuelve menos dinero. CAMINEO.INFO.-Xtantos recuerda también quey que se pueden marcar al mismo tiempo, que no se paga más, ni Hacienda devuelve menos dinero. La campaña se desarrolla a través de dos anuncios de 20 segundos y dos versiones reducidas de 10 segundos que se emitirán en radio, televisión, internet y redes sociales, que informan sobre el mecanismo de la X en la casilla de la Iglesia. Según explica la Conferencia Episcopal, en los vídeos se habla de fe, de acogida, de fuerza para seguir ayudando y de esperanza y se presenta a través de una mujer joven, de un sacerdote, de una mujer víctima de violencia, entre otros protagonistas. La campaña, que se inició la semana del 3 al 7 de abril y se interrumpió con motivo de la Semana Santa, finaliza el 30 de junio cuando concluye el plazo de presentación de la Declaración de la Renta. Además, se han distribuido 36.760 carteles con sus respectivas traducciones en cinco lenguas y editado periódicos Xtantos que se reparten en las parroquias. En el último ejercicio correspondiente al IRPF de 2015 (Campaña de la Renta 2016), el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia católica fue del 35 por ciento, 55.841 contribuyentes más asignaron a la Iglesia que en 2014, destaca la Conferencia Episcopal.







